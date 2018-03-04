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Демонстрация на Красной площади, 1969 год

Подсчитано, сколько в леях зарабатывали жители советской Молдавии

© Sputnik/ Denisenko
Экономика
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Молдова, в начале советская, а потом независимая, переживала разные этапы своего развития, что напрямую отражалось на благосостоянии ее жителей: от роста 1960-1985 годов, когда зарплата увеличилась в два раза, до полного обнищания в 1991-м.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Согласно подсчетам экономиста, экс-главы постоянной парламентской комиссии по вопросам экономики, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в 1960 году средняя зарплата жителей советской Молдавии, в пересчете на современную национальную валюту, составляла 2000 леев.

Именно 60-й стал отправной точкой в развитии республики. По расчетам эксперта, в последующие 25 лет благосостояние жителей солнечного края выросло более, чем в два раза. 

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"В 60-х годах зарплата населения, в пересчете на нынешнюю валюту, составляла чуть более 2000 леев. Зарплаты росли до 1984-1985 годов, дойдя до 4,5 тысяч леев. Можно смело сказать, что в 1985 году люди реально жили в два раза лучше, чем в 60-м", — сказал Вячеслав Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, рост продолжался вплоть до 90 года. Однако на благосостоянии населения это не отразилось. Прибавки в зарплатах съедал дефицит, когда люди были вынуждены тратить больше на приобретение товаров на черном рынке.

"Начался сложный период 1986-1990 годов, когда вроде бы зарплата еще больше выросла, люди начали получать свыше 5000 тысяч леев, но реально стали жить хуже, потому что возникла скрытая инфляция, товарный дефицит, деньги ничего не стоили", — добавил экономист.

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Развал Советского Союза катастрофически ударил по карману жителей республики, обнищавших практически мгновенно. Следующие шесть лет люди жили лишь надеждой на приватизацию, бонны народного достояния, программу "Пэмынт". Однако, как оказалось, передача в частные руки заводов, фабрик и земли не принесла безработным никакого облегчения.

"В 1990-1991 году люди начали получать, в леевом эквиваленте, где-то 1000 леев, то есть качество жизни людей уменьшилось в пять раз. Люди в короткий период времени стали жить в пять раз хуже. Это был шок, который сложно передать. В полной нищете люди жили до 1996 года, у них даже сформировался минимальный стандарт жизни", — отметил Ионицэ.

В последующие годы, уже в независимой Молдове, начался медленный рост благосостояния населения. Эксперт это связывает с небольшим ростом экспорта, который дал толчок экономике. Но потом вновь удар, — в 1998 году в России разразился самый тяжелый экономический кризис в истории государства, который отразился и на Молдове. 

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"Кризис в России 1998 года очень сильно по нам ударил, тогда очень сильно упала национальная валюта. Доллар стоил 4,5 лея, а вырос до 12. И тогда, хотя зарплата не очень уменьшилась, но реальная цена денег сильно упала", — напомнил собеседник.

Спасайся кто может

Именно после кризиса 1998 года в Молдове начался новый этап, который продолжается до сих пор — миграционный бум. После многих лет нищеты и неоправдавшихся надежд, люди поняли, что в Молдове еще долго будет тяжко и начали массово уезжать на заработки. Так продолжается уже 20 лет, подчеркивает экономист. Поэтому 2018-й является своего рода юбилейным в печальной череде лет, так и не давших надежд сотням тысяч молдаван, вынужденным искать лучшую долю за рубежом.

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Теги:
рубли, СССР, доходы, Вячеслав Ионицэ
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