Глава "Apa-Canal Кишинэу" рассказала, что будет дальше с тарифами на воду

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, согласно действующему регламенту, до 1 марта оператор должен предоставить в НАРЭ заявку о пересмотре тарифа, однако до сих пор ясности того, каким он будет, нет.

"Пока говорить о том, повысится или снизится тариф рано. Но как экономист я вам скажу, надо учесть тот факт, что с 2009 по 2017 годы изменения тарифа на воду не было, но в это же время были изменения по тарифу электроэнергии. Я вам назову лишь одну цифру, — в феврале месяце "Apa-Canal Кишинэу" должен оплатить за электроэнергию 25 миллионов леев. Это большая сумма", — сказала руководитель компании-поставщика воды.

По мнению Вероники Херца, необходимо ежегодно пересматривать тариф на воду, чтобы его повышение не являлось болезненным для потребителей.

"Мы должны осознавать, что все начатые нами реформы ведут к тому, чтобы тарифы покрывали наши расходы и предоставляли возможность развития. Мы хотим, чтобы не было утечек воды на улице, но это должно быть предусмотрено в тарифе, а для этого нужны инвестиции", — заключила глава предприятия.