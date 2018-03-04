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Газовая плита

Парликов: поставки газа в Молдову не прекратятся

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Экономика
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Независимо от решения Стокгольмского арбитражного суда по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", транзит газа в Европу, в том числе Молдову, не прекратится, уверен эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Набирающий силу газовый спор между Россией и Украиной не должен беспокоить молдавских потребителей, уверен собеседник радиостудии Sputnik Молдова. Эксперт утверждает, что транзит голубого топлива через Украину продолжится до тех пор, пока у "Газпрома" будут контрактные обязательства на поставки газа странам Европы. 

Памятник украинскому поэту и писателю Тарасу Шевченко напротив жилого дома с логотипом Газпрома, в Москве
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"До тех пор, пока "Газпром" не найдет другие пути доставки газа в страны-потребители, он расторгать контракты с украинским транзитерем не будет. У "Газпрома" обязательства не только перед Молдовой, куда поставляется до 3 миллиардов кубических метров газа в год, есть гораздо более существенные потребители. Например, в Турцию через Украину поставляется порядка 1 млрд. кубометров в год. Я не представляю себе, чтобы "Газпром", не выполнив свои обязательства по поставке газа в Турцию, по собственной инициативе инициирует разрыв договора о транзите с Украиной", — отметил специалист.

По мнению эксперта, заявление "Газпрома" надо воспринимать как предупреждение и обозначение своих позиций.

"Многие восприняли это так, будто с завтрашнего дня газ отключат. Но это преувеличение. Никаких краткосрочных последствий не будет. Я бы не стал нагнетать панику, никаких рисков я не вижу", — подчеркнул Виктор Парликов.

В то же время, эксперт уверен, что в создавшихся условиях Молдова должна сконцентрироваться на подключении к румынской газотранспортной системе. Строительство газопровода Унгены-Кишинев должно быть полностью завершено до введения в эксплуатацию "Турецкого потока", который будет обеспечивать газом ряд европейских стран в обход Украины. В любом случае, Молдову не оставят без газа. 

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Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. По информации РИА Новости, суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта объявил о решении расторгнуть контракты с "Нафтогазом". В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит топлива с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

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Теги:
поставки газа, Газпром, Украина, газ, Виктор Парликов
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