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Пенсионер

В апреле пенсия в Молдове будет увеличена

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Экономика
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В стране произойдет индексирование пенсионных выплат с учетом уровня инфляции за 2017 год.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. В правительстве предстоит утвердить предложение министерства труда и социальной защиты об индексации пенсий, начиная с 1 апреля.

Пенсионерка
© Sputnik/ Константин Чалабов
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При расчете пенсий будет проведена индексация с учетом уровня инфляции в минувшем 2017 году. Индексация составит 6,6%, и в госбюджете на 2018 год на эти цели выделено более 550 миллионов леев.

После утверждения кабинетом министров средняя пенсия по возрасту повысится на 96 леев для около 532 тысяч получателей.

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Пенсия по инвалидности должна увеличиться на 75 с лишним леев. Пособия по утрате кормильца вырастут на 50 леев, а выплаты для ликвидаторов-"чернобыльцев" станут на 200 леев больше.

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Теги:
пенсия, индексация, бюджет, Молдова, Общество
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