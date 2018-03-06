В апреле пенсия в Молдове будет увеличена

В стране произойдет индексирование пенсионных выплат с учетом уровня инфляции за 2017 год.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. В правительстве предстоит утвердить предложение министерства труда и социальной защиты об индексации пенсий, начиная с 1 апреля.

При расчете пенсий будет проведена индексация с учетом уровня инфляции в минувшем 2017 году. Индексация составит 6,6%, и в госбюджете на 2018 год на эти цели выделено более 550 миллионов леев.

После утверждения кабинетом министров средняя пенсия по возрасту повысится на 96 леев для около 532 тысяч получателей.

Выход на пенсию в Молдове досрочно: хорошо это или плохо>>>

Пенсия по инвалидности должна увеличиться на 75 с лишним леев. Пособия по утрате кормильца вырастут на 50 леев, а выплаты для ликвидаторов-"чернобыльцев" станут на 200 леев больше.