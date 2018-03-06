Курс доллара в Молдове: какова судьба лея

Молдавский лей продолжает укрепляться к американскому доллару: бежать или не бежать в валютные кассы, и что делать с долларовыми вкладами?

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы констатирует, лей продолжает укрепляться по отношению к американскому доллару. Таким образом, национальная валюта все еще придерживается тактики, начатой в прошлом году. По данным Минэкономики, с начала 2018 года лей отвоевал у "американца" 2,2%. Всего за месяц доллар скатился с 17,10 до 16,72 лея. Что касается евро, то ему нацвалюта, напротив, уступила 1,9%.

Специалисты ведомства подчеркивают, что основные факторы, которые определили подобную динамику, заключаются в "массивных поступлениях валюты за счет экспорта, денежных переводов из-за рубежа, а также инвестиций". Среди других причин, сказавшихся на внутреннем валютном рынке, эксперты выделяют скачки доллара на международных рынках, а также денежную политику Национального банка Молдовы.

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Запас валютных резервов Нацбанка республики на конец января 2018 года составил порядка 2,9 миллиарда долларов, увеличившись за месяц в номинальном выражении на 3,6%.

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Согласно последнему прогнозу молдавских властей, в 2018-2020 годы ожидается незначительное обесценивание национальной валюты. Таким образом, средний обменный курс лея к доллару составит 17,68 лея. Тогда как в 2020 году "американец" будет стоить уже 18,5 лея.

Однако, пока в это сложно поверить, так как сейчас покупка доллара в обменных кассах обходится от 16,62 до 16,65 лея, а продажа — от 16,69 до 16,77 лея. Многих жителей республики беспокоит продолжающееся укрепление национальной валюты, так как это заметно бьет по их доходам. В основном не рады подобным стремительным порывам лея люди, которые полностью зависят от денежных переводов из-за рубежа. Другие, напротив, отмечают, что пока лей укрепляется есть возможность купить доллары, как говорится, на запас.

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Трейдеры с леденящим спокойствием утверждают, что прогнозы о дальнейшем поведении валютной пары лей/доллар делать рано, так как курс полностью зависит от того, что происходит на международных валютных площадках.

Экономисты же призывают сохранять спокойствие и не разбивать долларовые кубышки. Между тем эксперты подчеркивают, что стоит придерживаться "золотого" правила — нельзя хранить сбережения в одной валютной корзине, и, если есть возможность, стоит держать депозиты и в иностранной валюте, и в национальной. А вот что касается того, бежать или не бежать в обменники за "дешевыми" долларами, то эксперты советуют учитывать свои возможности, и, если доходы не позволяют откладывать часть суммы, спешить за валютой не стоит.

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, укрепление лея не делает сильнее молдавскую экономику и, соответственно, жители страны не стали богаче от ослабления позиций "американца" на валютном рынке республики. Как считает специалист, доллар продолжит начатый в прошлом году тренд и, возможно, опустится даже ниже 16 леев.

"Вероятно, это может произойти. Вспомните, не далее как в 2016 году доллар продавался за 20 леев, а сейчас мы видим курс в 16 леев. То есть лей очень сильно вырос в цене к американской валюте", — добавил эксперт.

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Как считает экономист, в этой ситуации власти республики должны предпринять меры по стимулированию спроса на американскую валюту, что позволит сдержать чрезмерное укрепление лея.