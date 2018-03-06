Начался обратный отсчет: когда жители Молдовы будут меньше платить за газ

Уже на этой неделе в Молдове станет известно, на сколько снизится тариф на газ для конечных потребителей.

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы назначало на 7 марта слушания, на которых планируется рассмотреть тарифы и регламентированные цены на природный газ на 2018 год. Заседание намечено на 10.00.

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Ранее в НАРЭ сообщали, что ведомство предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей на 20,3%.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. После чего компания "Молдовагаз" обратилась в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов на газ, предложив понизить на 11,4%.

В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.

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Однако глава Национального агентства по регулированию в энергетике Тудор Копач считает, что несмотря на предпосылки для снижения тарифа, он не может снизиться на 40 или 50%. Он отметил, что "ознакомился с позицией премьера Павла Филипа", но НАРЭ исполняет свой долг с холодным расчетом.

На данный момент тариф на газ для конечных потребителей в объеме до 30 кубометров за месяц составляет 5,89 лея за кубометр, а при расходе свыше 30 кубометров тариф составляет 6,13 лея за кубометр.