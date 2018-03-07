Алкоголь под прицелом: в Молдове создают новые контролирующие структуры

Госканцелярия предложила реформировать Национальное агентство продовольственной безопасности и создать новые структуры с функциями надзора за производством.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Правительство предлагает создать новые подразделения под крышей Национального агентства продовольственной безопасности, которые должны отвечать за безопасность и качество алкогольной продукции.

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Авторы этой инициативы подчеркивают, что тщательно изучив рынок алкоголя в Молдове, они пришли к выводу, что для финансирования новых структур нет необходимости повышать нагрузку на госбюджет.

Новые сотрудники будут получать зарплату за счет вакантных должностей, которые уже существуют в агентстве.