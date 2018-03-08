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Гороховый суп в тарелке

Талоны на питание: даже в Молдове можно и хорошо поесть, и сэкономить

© Fotolia/ Elenarui
Экономика
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Закон о талонах на питание был принят в 2017 году, теперь замысле, поддерживаемый профсоюзами, начинает постепенно претворяться в жизнь.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Предприятия Молдовы постепенно водят талоны на питание для своих работников.

Салат из овощей, фото из архива
CC0 / RitaE / Salad
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Одной из "первых ласточек" стала французская компания, работающая в нашей стране. Этому начинанию даже была посвящена специальная встреча, гостями которой стали министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза, международные эксперты, представители профсоюзов, работодателей, органов государственной власти и деловой среды Республики Молдова.

Олег Будза отметил, что профсоюзы нашей страны в течение десяти лет настаивали и продвигали идею введения талонов на питание.

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Будза напомнил, что еще на первой встрече с Павлом Филиппом, когда он был кандидатом на пост премьер-министра Республики Молдова, руководство НКПМ затронуло вопрос о продвижении и принятии Закона о талонах на питание.

Серджиу Саинчук
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам председателя НКПМ, одним из важных достижений в процессе разработки и утверждения Закона о талонах на питание, который принял парламент страны в сентябре 2017 года, является то, что суммы, выделяемые экономическими агентами для талонов на питание, не облагаются налогом.
Будза подчеркнул, что введение талонов на питание приведет к уменьшению негативных явлений нашего общества, таких как работа "по-черному" и заработная плата "в конверте". В этом контексте Олег Будза также отметил важность заключения индивидуальных трудовых договоров, как инструмента борьбы с неформальной экономикой, на основе которого будет выплачиваться реальная заработная плата.

работники в офисе
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Кирилл Габурич подчеркнул, что введение талонов на питание станет для Молдовы, ни много, ни мало, уникальным опытом, прозрачной мотивацией труда и даст множество преимуществ работникам.

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"Талоны на питание являются абсолютным нововведением для нашей страны. Стоимость одного такого талона достигает 45 леев. Они предоставляются работникам, имеющим индивидуальный трудовой договор, и выгодны как работодателям, так и работникам. Они не только высвобождаются от налогов на заработную плату, но и имеют более высокую покупательскую способность. Следовательно, повышается уровень жизни граждан", — объяснили корреспонденту Sputnik в пресс-службе НКПМ.

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Теги:
работники, талоны на питание, прибыль, профсоюзы, предприятия, трудящиеся, работодатели, налоги, НКПМ, Олег Будза, Кирилл Габурич, Молдова
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