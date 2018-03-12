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Долговая яма ближе, или госдолг Молдовы продолжает расти

© Sputnik/ Алексей Даничев
Экономика
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Государственный долг Молдовы продолжает накапливаться, правда темпы роста замедлились: сколько задолжал государству каждый житель республики?

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Хотим мы этого или нет, на каждом жителе Молдовы висит долг. Речь идет не о деньгах, взятых взаймы у кума, брата или товарища, а о государственном долге республике, сумма которого с каждым годом растет. Правда, министерство экономики и инфраструктуры страны констатировало замедление темпов роста государственного долга республики. Это следует из ежемесячного отчета, опубликованного на официальном сайте ведомства.

"Общая сумма государственного долга (внутреннего и внешнего), администрируемого правительством, на конец января 2018 года составила 51,8 миллиарда леев, что на 1,4% превышает показатели за аналогичный период прошлого года", — отмечено в отчете.

При этом внутренний госдолг увеличился на 5,9%, а внешний (в долларовом эквиваленте) — на 17,6%. Укрепление национальной валюты привело к сокращению объема государственного долга в леевом выражении на 1,9%.

Американский доллар
© Fotolia/ Givaga
Сколько зарплат надо отдать каждому молдаванину, чтобы погасить госдолг

В ведомстве отметили, что степень зависимости национальной экономики от внешних факторов остается крайне высокой.

Эксперты подсчитали, какую сумму должен уплатить каждый гражданин Молдовы, если распределить общую сумму госдолга на все население страны. Так, по данным портала Budgetstories, в 2007 году каждый житель Молдовы должен был оплатить государству примерно четыре тысячи 209 леев (чуть больше 250 долларов по действующему курсу Нацбанка). А уже в 2016-ом эта сумма увеличилась в четыре раза, и если распределить на каждого гражданина республики государственный долг, то он должен был выплатить 16 тысяч 713 леев (более тысячи долларов).

Не надо обладать какими-то сверхъестественными способностями, чтобы прийти к выводу: если госдолг продолжает расти, то и населению придется платить больше.

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Теги:
рост, госдолг, Молдова
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