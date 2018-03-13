Подорожают ли лекарства, если аннотации будут переводить на русский

Кабмин Молдовы против того, чтобы лекарства сопровождались аннотацией на русском языке, соответствующую инициативу ранее разработала группа депутатов парламента.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Кабинет министров дал отрицательное заключение законодательной инициативе, касающейся дублирования информации о лекарствах на русском языке. Одним из контраргументов, который был озвучен министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, стал как раз статус русского языка.

"Что касается определения "русский язык как язык межнационального общения", считаем его концептуально ошибочным по отношению к тем законам, в которых предлагается внести изменения", — отмечается в заключении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Кроме того, минздрав напомнил, что перевод аннотаций повлечет дополнительные расходы, связанные с работой переводчиков и типографии, что в свою очередь, скажется на стоимости медикаментов.

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В защиту законодательной инициативы на заседании правительства выступила башкан Гагаузии Ирина Влах.

Она отметила, что перевод аннотаций в первую очередь был бы удобен людям преклонного возраста, которые не знают государственного языка.

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С этой точкой зрения не согласилась глава Минздрава Светлана Чеботарь.

"Правила применения лекарства объясняет врач, на доступном языке для гражданина. Поэтому мы не видим никаких препятствий", — отметила министр.