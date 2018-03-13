Додон: фактором дестабилизации служит не Северный поток-2, а НАТО

Молдавский лидер прокомментировал обращение к ЕС со стороны спикеров парламентов пяти государств, среди которых и Молдова, по поводу газопровода "Северный поток-2".

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместе председателем Верховной Рады Украины Андреем Порубием направили обращение к главам парламентов европейских государств относительно газопровода "Северный поток-2" как фактора дестабилизации.

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Аналогичный документ подписали главы парламентов Литвы, Латвии и Польши.

В частности, чиновники "требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС".

Президент Молдовы Игорь Додон в комментарии Sputnik отметил, что, по его мнению, "это очередное проявление фобии со стороны правящих режимов этих стран, в том числе со стороны руководства парламента Молдовы".

"Фактором дестабилизации служит не газопровод, а расширение НАТО, открытие офисов этой организации в нейтральных странах, рост группировок НАТО и проведение военных учений этого блока, развертывание элементов противоракетной обороны вблизи границ нашего государства", — отметил Додон.

По его словам, "сегодня многим хочется, чтобы на границе между Западом и Востоком вновь появился железный занавес, чтобы, вместо благосостояния и развития, страны думали об обороне своих границ".

"Считаю, что это крайне опасный и деструктивный подход. Моя позиция неизменна: на всем пространстве от Лиссабона до Владивостока не должно быть никаких барьеров для сотрудничества и свободной торговли", — сказал молдавский лидер.

Глава республики добавил, что "каждая страна должна исходить из своих интересов".

"Страны, которые договорились о строительстве "Северного потока-2" (Россия и Германия) исходят из интересов своих государств и своего народа, и их не в чем упрекнуть", — считает президент.

По его мнению, у Молдовы есть свой интерес — получать бесперебойно энергоресурсы по приемлемым ценам.

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"Сейчас мы получаем газ от Газпрома и зависим от транзита через Украину. Если в перспективе мы сможем получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, это означает минимизацию рисков и укрепление энергетической безопасности Молдовы", — подчеркнул Додон.

На вопрос Sputnik о том, может ли подобное обращение повлиять на отношения между Кишиневом и Москвой, президент Молдовы отметил, что надеется — такого не произойдет.

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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.