Сельской молодежи выдадут гранты под бизнес

Деньги будут выделяться под покупку оборудования, сырья и даже на приобретение помещений.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Гранты под 250 новых проектов предлагает выделить молодежи министерство экономики и инфраструктуры Молдовы. Ведомство разработало проект программы "Старт для молодежи: устойчивый бизнес дома". Предполагается, что она будет действовать в течение трех лет с 2018-го по 2020-й годы.

Общая сумма, которую министерство намерено потратить на развитие молодежных бизнес-идей, составляет 60 миллионов леев. Финансовую помощь разделят на два вида: бизнес-ваучер на 10 тысяч леев, который обеспечит доступ к обучению и консалтинговым услугам, и непосредственно финансирование проекта.

Авторы проекта предлагают покрывать за счет бюджетных средств до 80% первоначальных инвестиций, необходимых для реализации той или иной идеи, при этом их объем не должен превышать 180-ти тысяч леев.

Проекты должны быть направлены в первую очередь на развитие сельской местности. Деньги будут выделяться под покупку оборудования, сырья и даже на приобретение помещений. Начинающий бизнесмен, в свою очередь, обязуется создать хотя бы одно рабочее место.

Не все идеи поддержат в рамках программы. В частности, финансированию не подлежит деятельность в страховом и игровом бизнесе, в оптовой и розничной торговле, продажа оружия, сделки с недвижимостью, рестораны, бары и кафе.

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Авторы законопроекта считают, что программы "Старт для молодежи: устойчивый бизнес дома" поможет снизить трудовую миграцию молодого поколения за рубеж. По данным министерства экономики и инфраструктуры молодежь в возрасте от 18-ти до 35-ти лет сегодня составляет 30,5% населения.