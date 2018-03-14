Жители Молдовы плакали, но покупали: что подорожало на рынках страны

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Стабильно в Молдове растут только цены. Инфляция в феврале этого года составила 5,4%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,2%. Специалисты Национального бюро статистики объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.
За месяц взлетели цены на картофель, свежие фрукты и овощи, молоко и молочную продукцию, водку, крестьянское масло.
Также подорожали электроприборы для персонального ухода, топливо, детские штаны, куртки и свитера, спортивный инвентарь, женские куртки, свитера, жакеты, мебель, а также кондиционеры, радиаторы, электроплиты и другое.
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Дороже стало обходиться ежемесячное содержание детей в яслях и детсадах, съем жилья и услуги по персональному уходу.
Рост за год
- Овощи — 27,9%;
- Фрукты — 26,4%;
- Вода и канализация — 23%;
- Централизованное отопление — 6,5%;
- Мясо, мясные изделия и консервы — 6,2%;
- Молоко и молочная продукция — 6,2%;
- Обувь — 5,9%;
- Одежда — 5,9%;
- Жилищно-коммунальные услуги — 5,6%;
- Сахар — 4,6%;
- Топливо — 2,4%;
- Электроэнергия — 2,7%;
- Хлеб — 1,1%.
Был и спад цен
Наравне с подорожаниями регистрируется и спад цен на некоторые товары и услуги.
Согласно статистике, за месяц подешевели яйца, томаты, огурцы, чеснок, сладкий перец, пшеничная мука, мясо и мясные изделия, сало, крупы, сахарный песок, растительное масло.
Несколько упали в цене телевизоры, холодильники и морозильники, телефоны, детские спортивные костюмы, рубашки, блузки, женская и мужская одежда и обувь, транспортные средства.
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Дешевле стали обходиться железнодорожные пассажирские перевозки, авиаперевозки, туристические услуги за границу, оплата в студенческих общежитиях в городе Комрат, а также гостиничные услуги.