Жители Молдовы плакали, но покупали: что подорожало на рынках страны

Что происходит с ценами в Молдове: за какие продукты, непродовольственные товары и услуги граждане республики стали платить больше, а что подешевело?

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Стабильно в Молдове растут только цены. Инфляция в феврале этого года составила 5,4%. Средний показатель роста потребительских цен по стране составил 0,2%. Специалисты Национального бюро статистики объясняют это подорожанием продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.

За месяц взлетели цены на картофель, свежие фрукты и овощи, молоко и молочную продукцию, водку, крестьянское масло.

Также подорожали электроприборы для персонального ухода, топливо, детские штаны, куртки и свитера, спортивный инвентарь, женские куртки, свитера, жакеты, мебель, а также кондиционеры, радиаторы, электроплиты и другое.

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Дороже стало обходиться ежемесячное содержание детей в яслях и детсадах, съем жилья и услуги по персональному уходу.

Рост за год

Овощи — 27,9%;

Фрукты — 26,4%;

Вода и канализация — 23%;

Централизованное отопление — 6,5%;

Мясо, мясные изделия и консервы — 6,2%;

Молоко и молочная продукция — 6,2%;

Обувь — 5,9%;

Одежда — 5,9%;

Жилищно-коммунальные услуги — 5,6%;

Сахар — 4,6%;

Топливо — 2,4%;

Электроэнергия — 2,7%;

Хлеб — 1,1%.

Был и спад цен

Наравне с подорожаниями регистрируется и спад цен на некоторые товары и услуги.

© RIA Novosti. Alexei Babushkin Минздрав Молдовы о пересмотре тарифов на медуслуги и цен на лекарства

Согласно статистике, за месяц подешевели яйца, томаты, огурцы, чеснок, сладкий перец, пшеничная мука, мясо и мясные изделия, сало, крупы, сахарный песок, растительное масло.

Несколько упали в цене телевизоры, холодильники и морозильники, телефоны, детские спортивные костюмы, рубашки, блузки, женская и мужская одежда и обувь, транспортные средства.

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Дешевле стали обходиться железнодорожные пассажирские перевозки, авиаперевозки, туристические услуги за границу, оплата в студенческих общежитиях в городе Комрат, а также гостиничные услуги.