В Молдову едет ревизор: на что обратят внимание эксперты МВФ

Эксперты миссии Международного валютного фонда пробудут в Молдове с 15 по 27 марта - что в планах у специалистов, и что ждет республику?

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с Беном Келмансоном (Ben Kelmanson) прибывает в Молдову в четверг, 15 марта.

Заграничные эксперты пробудут в республике до 27 марта. За это время, как сообщили в пресс-службе представительства МВФ в Кишиневе, специалисты, входящие в состав миссии, проведут беседы с властями страны, "в контексте проведения третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования)".

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"Миссия проанализирует состояние экономики страны и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит макроэкономический прогноз, а также обсудит с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем", — отмечено в пресс-релизе представительства МВФ.

Все ли идет по плану… МВФ?

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов", о которой упоминали специалисты международной организации. Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет.

Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.