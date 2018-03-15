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Международный валютный фонд

Планы МВФ на Молдову: о чем говорил премьер с экспертами Фонда

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Что ждет Республику Молдова: эксперты миссии Международного валютного фонда рассказали, на что обратят внимание в ходе своего визита в страну.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Оценочная миссия Международного валютного фонда начала в четверг свой рабочий визит в Молдову, который продлится до 27 марта. 

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Эксперты во главе с Беном Келмансоном (Ben Kelmanson) намерены проанализировать состояние экономики республики и прогресс, достигнутый властями, а также обновить макроэкономический прогноз. У них запланированы многочисленные встречи с молдавскими чиновниками, одна из которых уже состоялась. Специалисты побеседовали с премьер-министром республики Павлом Филипом.

Отчет премьера Молдовы

Глава молдавского кабмина рассказал, что со времени последней оценочной миссии МВФ, которая состоялась пять месяцев назад, отмечены положительные изменения в различных областях. Как считает Филип, доказательством этого стали макроэкономические показатели: за девять месяцев 2017 года экономический рост составил 3,8%, экспорт увеличился на 18,6%. Кроме того, по его словам, зарегистрирован новый акционер в Victoriabank и потенциальный инвестор в Moldova-Agroindbank. Также найден новый инвестор для строительства газопровода Унгены — Кишинев, что, по мнению премьера, способствует повышению энергетической безопасности страны.

"Все это было бы невозможным, если бы у Молдовы не было программы с МВФ. Наличие неких условий помогало нам двигаться вперед в реализации реформ", — сказал Филип, подчеркнув, что до конца текущей сессии парламента планируется утвердить Закон о бюджете на следующий год.

На что нацелен МВФ?

Глава группы экспертов МВФ Бен Келмансон приветствовал положительные результаты, достигнутые правительством за последний период, и призвал власти поддерживать начатый темп.

Представитель фонда отметил основные области, на которые эксперты обратят внимание в ходе нынешней оценочной миссии, в том числе: налоговые аспекты, бюджетный прогноз на среднесрочный период, бюджет на 2018 год и макроэкономические прогнозы.

МВФ взялся за Молдову

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 187 миллионов долларов, из которых 83 миллиона уже выделены.

Международный валютный фонд
© REUTERS/ YURI GRIPAS
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Молдавские власти перед заключением этого документа заявляли о том, что обязуются "решить проблему задолженности в энергетическом секторе и установить тарифы на уровне, обеспечивающем возмещение расходов". Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.

По рекомендациям МВФ в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и его уравнивание для всех на уровне 63 лет.

Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.

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Ну, и еще один занимательный факт. Именно после консультаций с экспертами МВФ в ходе их последнего визита в страну, был представлен а затем и утвержден проект государственного бюджета на 2018 год.

Кредит МВФ
© Sputnik/ Вадим Русу
Кредит МВФ

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Теги:
эксперты, планы, миссия, бюджет, визит, МВФ, Павел Филип, Молдова
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