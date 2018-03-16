День "Х" настал: когда жители Молдовы будут меньше платить по счетам

Газовый вопрос НАРЭ решит уже в эту пятницу: станет известно, сколько составит тариф на газ для конечных потребителей в Молдове.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В пятницу, 16 марта, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы проведет заседание, на котором будут рассмотрены и утверждены тарифы и регламентированные цены на природный газ на 2018 год. Заседание намечено на 10.00.

Ранее в НАРЭ сообщали, что ведомство предложило снизить тариф на газ для конечных потребителей на 20,3%, то есть до 4420 леев за тысячу кубометров.

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До этого премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что тариф на газ может снизиться на 20%. По словам главы правительства, окончательное решение должно принять Национальное агентство по регулированию в энергетике. После чего компания "Молдовагаз" обратилась в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов на газ, предложив понизить их на 11,4%.

В свою очередь президент республики Игорь Додон считает, что понижение тарифа может быть намного больше, чем на 20%. По его словам, для этого есть резервы.

На данный момент тариф на газ для конечных потребителей в объеме до 30 кубометров за месяц составляет 5,89 лея за кубометр, а при расходе свыше 30 кубометров тариф составляет 6,13 лея за кубометр.