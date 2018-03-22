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Ставка на гастарбайтера: как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы

CC0 / Pixabay / Barni1
Экономика
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Сколько переслали домой граждане Молдовы, находящиеся за границей: существенная часть населения республики живет за счет переводов из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. На протяжении нескольких лет подряд статистика по денежным переводам в Молдову из-за рубежа не радовала — поступления планомерно сокращались. Однако 2017 год оказался для республики более удачным с точки зрения трансфертов из-за рубежа. Согласно данным Национального банка республики, реальный рост общего объема перечислений составил 10,6%.

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Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей

В Нацбанке подчеркнули, что в распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц Российская Федерация остается лидирующей с долей в 33,6% от общего объема переводов. И это при том, что за год поступления из России несколько сократились. В тройке лидеров — Израиль и Италия, на долю которых приходится 29,1% от общего объема трансфертов.

Больше всего денег в Молдову приходит из России>>>

Молдова восьмая в топ-10

По данным Центробанка РФ, по итогам прошлого года объем трансграничных переводов из России в Молдову достиг 525 миллионов долларов США. Таким образом, республика расположилась на восьмой строчке среди стран СНГ, опередив по количеству трансграничных операций Беларусь и Туркмению.

Лидерство по этому показателю по-прежнему удерживает Узбекистан (3 миллиарда 902 миллиона долларов США). Среди "тяжеловесов" — Таджикистан (2 миллиарда 536 миллионов долларов) и Киргизия (2 миллиарда 211 миллионов долларов). Топ-5 замыкают Армения и Азербайджан. Также Молдову обогнали Украина и Казахстан.

US dollars and rubles inside a currency exchange office of a Sberbank
© Sputnik/ Maksim Bogodvid
Больше всего денег поступает в Молдову от трудовых мигрантов из России

Средняя сумма одного перевода из России в Молдову составила 292 доллара. По этому показателю наша страна расположилась ровно в середине топ-10, оставив позади Киргизию, Туркмению, Украину, Казахстан и Таджикистан. Лидером в этой категории стал Азербайджан, куда отправляют в среднем по 370 долларов.

Сумма перечислений из Молдовы в Россию гораздо ниже. По итогам прошлого года объем трансграничных переводов из нашей страны в РФ составил 98 миллионов, а сумма одной операции в среднем 558 долларов.

Переводы гастарбайтеров кормят всю Молдову

Отец и мать на заработках, а ребенок остается на попечении у бабушки с дедушкой: традиционная для Молдовы картина последних пятнадцати лет.

Мигранты, архивное фото
© Sputnik/ Валерий Мельников
Экономика за счет трудовых мигрантов: сколько денег поступило в Молдову
 Нищета, отсутствие работы и каких-либо перспектив, неуверенность в завтрашнем дне и будущем детей вынуждают граждан нашей страны уезжать на заработки в более благополучные страны.

Мнение: "семья на расстоянии" стала стилем жизни в Молдове>>>

В Молдове денежные переводы на протяжении нескольких десятилетий позволяют поддерживать уровень жизни населения страны. Согласно официальным данным статистики, наиболее зависимы от денежных поступлений из-за рубежа — жители сельской местности.

Однако экономисты подчеркивают, что такая практика "жизнь взаймы" не является выходом для Молдовы. Эксперты подчеркивают необходимость развивать экономику и собственные источники экономического роста, а не надеяться исключительно на денежные переводы.

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Теги:
топ-10, гастарбайтеры, денежные переводы, Молдова, Россия
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