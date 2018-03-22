Ставка на гастарбайтера: как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. На протяжении нескольких лет подряд статистика по денежным переводам в Молдову из-за рубежа не радовала — поступления планомерно сокращались. Однако 2017 год оказался для республики более удачным с точки зрения трансфертов из-за рубежа. Согласно данным Национального банка республики, реальный рост общего объема перечислений составил 10,6%.

В Нацбанке подчеркнули, что в распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц Российская Федерация остается лидирующей с долей в 33,6% от общего объема переводов. И это при том, что за год поступления из России несколько сократились. В тройке лидеров — Израиль и Италия, на долю которых приходится 29,1% от общего объема трансфертов.

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Молдова восьмая в топ-10

По данным Центробанка РФ, по итогам прошлого года объем трансграничных переводов из России в Молдову достиг 525 миллионов долларов США. Таким образом, республика расположилась на восьмой строчке среди стран СНГ, опередив по количеству трансграничных операций Беларусь и Туркмению.

Лидерство по этому показателю по-прежнему удерживает Узбекистан (3 миллиарда 902 миллиона долларов США). Среди "тяжеловесов" — Таджикистан (2 миллиарда 536 миллионов долларов) и Киргизия (2 миллиарда 211 миллионов долларов). Топ-5 замыкают Армения и Азербайджан. Также Молдову обогнали Украина и Казахстан.

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Средняя сумма одного перевода из России в Молдову составила 292 доллара. По этому показателю наша страна расположилась ровно в середине топ-10, оставив позади Киргизию, Туркмению, Украину, Казахстан и Таджикистан. Лидером в этой категории стал Азербайджан, куда отправляют в среднем по 370 долларов.

Сумма перечислений из Молдовы в Россию гораздо ниже. По итогам прошлого года объем трансграничных переводов из нашей страны в РФ составил 98 миллионов, а сумма одной операции в среднем 558 долларов.

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Отец и мать на заработках, а ребенок остается на попечении у бабушки с дедушкой: традиционная для Молдовы картина последних пятнадцати лет.

© Sputnik/ Валерий Мельников Экономика за счет трудовых мигрантов: сколько денег поступило в Молдову

Нищета, отсутствие работы и каких-либо перспектив, неуверенность в завтрашнем дне и будущем детей вынуждают граждан нашей страны уезжать на заработки в более благополучные страны.

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В Молдове денежные переводы на протяжении нескольких десятилетий позволяют поддерживать уровень жизни населения страны. Согласно официальным данным статистики, наиболее зависимы от денежных поступлений из-за рубежа — жители сельской местности.

Однако экономисты подчеркивают, что такая практика "жизнь взаймы" не является выходом для Молдовы. Эксперты подчеркивают необходимость развивать экономику и собственные источники экономического роста, а не надеяться исключительно на денежные переводы.