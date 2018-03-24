Подсчитано, когда обычные граждане Молдовы будут жить лучше

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. "Имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания", — примерно по этому выражению, произнесенному в фильме "Кавказская пленница", живут сегодня сотни тысяч простых граждан Молдовы.

Даже уровень доходов среднестатистического жителя Кишинева, где средняя зарплата варьирует у отметки в 5500 леев, оставляет желать лучшего. На эти деньги горожанин должен умудриться оплатить коммунальные услуги, которые вместе с фактурами за отопление, горячую воду и электричество, сразу вынимают из его кармана порядка 2500 леев. На остальные три тысячи, как говорится, он может "ни в чем себе не отказывать".

Хуже ситуация в сельской местности, где заработок простого крестьянина едва ли дотягивает до прожиточного минимума в 1896 леев на гражданина. Там, что называется, ситуация из разряда "хлеб на постном масле".

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Между тем, в кабинете министров Молдовы не раз отмечали, что в республике по итогам 2017 года удалось достичь отметки по росту экономики в 4% по сравнению с ВВП. Чиновники, говоря об этом, по сей день не упускают случай назвать такой показатель успехом, пусть незначительным, но тем не менее.

Однако простых граждан интересуют не цифры и бравурные отчеты, а реальный рост личного благосостояния. Когда же жители республики на себе почувствуют "экономические успехи" Молдовы, учитывая, что экономика сохранит темпы роста в заявленные 4 процента?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Заявленный рост в 4 процента — очень мало для экономики Молдовы. Простой арифметический расчет показывает нам, что для того, чтобы удвоить ВВП страны, с учетом ежегодного роста экономики в 3,5-4 процента понадобится более 20 лет. Таким образом, если экономика не пройдет через очередные экономические потрясения и громкие скандалы в финансово-банковской сфере, незначительное улучшение уровня жизни граждане Молдовы почувствуют аж через одно поколение", — подчеркнул Гырбу.

По словам эксперта, к 2038 году уровень ВВП на душу населения в Молдове может быть равен тому, который сегодня зафиксирован в Албании — предпоследней по уровню бедности населения, после Молдовы, страны Европы.

"В правительстве постоянно заявляют о стабильном росте экономики в 4 процента, а граждане по наитию предполагают, что еще чуть-чуть необходимо потерпеть для того, чтобы они легче почувствовали себя в материальном плане. Терпеть придется, как минимум, 20 лет. Для того, чтобы наша экономика действительно окрепла, необходим ежегодный рост хотя бы в 8-10 процентов от ВВП. Рост лишь в 4 процента от ВВП может считаться нормальным лишь для самых развитых экономике Европы, таких, как Германия и Франция. Для Молдовы — это не рост, а потерянный год", — подчеркнул эксперт.

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В то же время, по мнению собеседника, добиться необходимых показателей роста в 8-10 процентов для экономики Молдовы будет крайне проблематично. Составляющая успеха зависит не только от усилий по развитию национального хозяйства республики, но и от воли нынешних внешних доноров и партнеров Молдовы, с которыми в 2013 году были подписаны ассоциативные соглашения.

"Конъюнктура европейского рынка такова: для того, чтобы в Молдове стали жить лучше надо, чтобы в некоторых странах европейского континента показатели благосостояния стали незначительно хуже. Вряд ли какая-то из развитых стран Европы поступится личным благосостоянием, сегментом рынка из благородных мотивов заботы о Молдове и ее жителей. Поэтому для простых граждан нашей страны прогноз роста уровня жизни — неутешителен", — подытожил собеседник.