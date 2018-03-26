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Жилой квартал

Купить квартиру в Кишиневе: какие риски есть на рынке недвижимости

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Экономика
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По мнению эксперта Дмития Тарабуркэ, рынок недвижимости сегодня как никогда характеризуется искаженной информационной подачей.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik, Дарья Чернега. Падение цен на недвижимость в Кишиневе не является катастрофическим, в среднем оно составляет 3-5%, заявил Sputnik эксперт в области недвижимости Дмитрий Тарабуркэ. 

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По мнению собеседника, стагнирующая ситуация будет продолжаться, и это связано с оттоком граждан за рубеж.

"Падение рынка недвижимости плохо для всех. Пока вы ищете квартиру, это может быть плюсом, но, когда вы ее уже нашли, эта ситуация сказывается не лучшим образом. Вы становитесь обладателем актива, который постоянно дешевеет", — сказал Тарабуркэ.

Эксперт отметил, что покупателям стоит с осторожностью относиться к предложениям, цена которых ниже, чем в среднем на рынке. 

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По мнению специалиста, рынок недвижимости сегодня как никогда характеризуется искаженной информационной подачей.

"Грубо говоря, вас обманывают, но кто обманывает, а кто нет — определить невозможно, так как существует много площадок, и нет контроля за информацией", — пояснил собеседник.

По его мнению, покупатель сегодня может стать если не жертвой мошенника, то жертвой профессионального психолога, особенно, когда речь идет о низких ценах на квартиры. 

"Очень распространены схемы, когда вам пытаются предложить жилье. Но потом, после того, как вы внесли залог, выясняется, что оно не подходит, покупателя водят по другим квартирам и предлагают уже реальные предложения. То есть вы попадаете в зависимость от агента", — пояснил Тарабуркэ. 

Несмотря на падение цен, потребность покупателей в жилье остается очень высокой, считает собеседник. 

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Низкий уровень продаж, по мнению эксперта, связан с качеством объектов, которое предлагают сегодня на рынке.

В частности, вторичное жилье не располагает современной инфраструктурой. Это проблема характерна и для некоторых новостроев. 

"Нужно не продавать то, что построили, а строить то, что продается. Это — аксиома. Создайте условия для проживания, и тогда люди начнут брать квартиры", — отметил Тарабуркэ. 

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Причиной хаотичной ситуации на рынке недвижимости, по мнению специалиста, является отсутствие регулирования. Это в том числе сказывается на формировании цен на жилье.

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Теги:
покупка, квартира, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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