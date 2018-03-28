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Октавиан Армашу

О молдавском бюджете замолвите слово: какие условия поставил МВФ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Министр финансов Молдовы рассказал Sputnik о нюансах переговоров с МВФ: налогов собрали больше, чем планировали, значит, надо перекроить госбюджет на 2018 год.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik, Нику Гончар. Очередная оценочная миссия экспертов Международного валютного фонда завершила визит в Молдову, по итогам которого стало известно, что республика может рассчитывать на получение 34,9 миллиона долларов. Правда, произойдет это только после того, как молдавские власти реализуют ряд предварительных мер, а совет исполнительных директоров МВФ проанализирует доклад этой оценочной миссии и вынесет по нему положительное заключение. Глава Минфина Молдовы Октавиан Армашу рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова о всех нюансах переговоров с заграничными экспертами.

Международный валютный фонд
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Налоги — золотая жила госбюджета

Министр финансов отметил, что по итогам переговоров с МВФ принято решение внести коррективы в государственный бюджет на текущий год. По его словам, в беседе с представителями МВФ обсуждались макрофинансовые и бюджетные рамки на среднесрочный период, которые основываются на последних макроэкономических прогнозах. По его словам, "на основе этого видно, какие будут доходы в госбюджет, какое ожидается внешнее финансирование и так далее". Тоже самое, как пояснил министр, касается и следующего года.

"Исходя из этих прогнозов, понятно, что надо вносить некоторые коррективы в бюджет на текущий год. Учитывая, что доходы от налогов и сборов будут больше, чем мы планировали в бюджет на этот год (уже прошло полгода после того, как был разработан проект госбюджета), мы можем увеличить как доходы, так и расходы. Кроме того, прояснилась ситуация с внешним финансированием", — сказал Армашу.

Международный валютный фонд
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К слову, по данным правительства, 23 марта Государственная налоговая служба зарегистрировала рекордный объем поступлений в национальный публичный бюджет — 585,9 миллиона леев, в госбюджет — 468 миллионов леев, из которых 310 миллионов леев за счет подоходного налога.

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Ранее министр финансов уже заявлял, что рост поступлений в бюджет, в первую очередь, объясняется увеличением налоговых поступлений. Таким образом, дела бюджетные напрямую зависят от того, сколько денег соберут с населения. К слову, МВФ не просто одобряет такую жесткую налоговую политику властей страны, это было одной из настоятельных рекомендаций заморских специалистов.

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Отвечая на вопрос о том, не окажут ли сильное давление на государственный бюджет многочисленные программы и проекты, инициируемые правительством, к примеру, "Prima Casa", Армашу отметил, что были рассчитаны все ресурсы для их реализации.

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"Давайте по порядку. Проект "Prima Casa" подразумевает не столько расходы, а гарантии со стороны государства. Что касается затрат, то у нас предусмотрен небольшой запас для возможных проблем, которые могут появиться с кредитами, и тогда государству придется исполнять гарантии. Мы рассчитали 5% от суммы кредита. Чтобы Вы понимали, таких кредитов (проблемных) их мало", — сказал Армашу.

По его словам, что касается строительства комплекса "Chisinau Arena", то этот проект будет осуществляться в государственно-частной форме партнерства.

"То есть государство выделяет землю, определенную сумму денег, а остальные инвестиции будут со стороны частного партнера. Таким образом, не оказывается давление на бюджет. Что касается дорог, то часть выделена из Дорожного фонда, а остальные деньги — из существующих ресурсов", — добавил глава Минфина.

Полную версию интервью с министром финансов Молдовы можно посмотреть тут.

По плану МВФ

Согласно выводам миссии экспертов МВФ, "политика властей (Молдовы) в сфере налогообложения и исполнения госбюджета в 2017 году соответствует целям, поставленным в рамках программы, и способствует продвижению мер, поощряющих экономический рост". Как сообщили эксперты Фонда, в дальнейшем упор будет сделан на усилия по улучшению ситуации с государственными инвестициями и социальными расходами, а также реализацию налоговых и таможенных реформ и повышение эффективности расходов.

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Правительство Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Премьер Павел Филип отметил, что составлен список приоритетов по эффективному использованию средств, полученных за счет внешнего финансирования. Также глава правительства уточнил, что правительство обеспечит оптимальную ректификацию бюджета на 2018 год и утверждение закона о бюджете на 2019 год до окончания текущей сессии парламента.

Отношения Молдовы с МВФ складывались неровно. Республика обходилась и без такой весьма недешевой для населения помощи из-за бугра. Поддержка Фонда доставаясь Молдове с перебоями. В конце концов правительству республики удалось убедить зарубежных партнеров, и Совет директоров утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 182 миллиона долларов.

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Впрочем, помощь МВФ обходится населению страны весьма дорого. Ведь план "поддержки" составлен по определенному шаблону, не всегда выгодному для самой страны. Так, с подачи МВФ в Молдове произошла волна подорожаний, а затем и пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение и переход к единому возрасту выхода на пенсию, а также многое другое. Все это, как подчеркивают заморские эксперты, приведет к тому, что жить в Молдове станет лучше. Кому только? Но это уже риторический вопрос. А факт остается фактом, Молдова в состоянии себе помочь, а не ждать чреватого большими обязательствами "доброго-злого друга". Можно быть оптимистом или пессимистом в этом вопросе, но надеяться все-таки надо на то, что экономика страны будет развиваться, а жители республики — жить лучше.

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Теги:
условия, бюджет, госбюджет, Минфин, МВФ, Октавиан Армашу, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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