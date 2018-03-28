Экономика потребления: как вывести Молдову из порочного круга

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Молдова продолжает придерживаться тактики "жить взаймы", а экономика страны выстраивается по принципу потребления. Республика надеется на финансовую помощь из-за рубежа, переводы гастарбайтеров и экспорт, доля которого начала расти. Однако, как поясняют эксперты, этот рост связан не с продажей товаров местного производства, а переработанной продукции и реэкспорта. Что должны предпринять власти для стимулирования национальной экономики в комментарии Sputnik рассказал министр финансов Молдовы Октавиан Армашу.

"Что должно предпринять государство? Продолжать стимулировать экспорт, а для этого нужны инвестиции и создание рабочих мест, которые повысят наш потенциал", — сказал министр.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Экономика Молдовы – взгляд без иллюзий

По его словам, финансовые потребности страны покрываются "не только за счет производства и экспорта, но большей части за счет переводов".

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"Переводы снижаются, а экспорт растет. Эта тенденция, которую мы видим. Так и должно происходить. Постепенно мы дойдем до того, чтобы наша экономика подпитывалась за счет валовой добавочной стоимости от экспорта. Эта правильная и позитивная тенденция. Нам надо приложить усилия, чтобы реализовать этот тренд", — отметил Армашу.