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Депутат рассказал, хватит ли денег на пенсии жителям Молдовы

© Sputnik/ Алексей Даничев
Экономика
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Молдавский депутат рассказал о положении дел в пенсионной системе страны: сколько денег поступает в соцфонд, и хватает ли этих средств на выплату пенсий?

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Молдавские пенсионеры получают одни из самых низких пенсий в регионе. Средний размер выплаты составляет тысячу 527,87 лея, что не дотягивает даже до ста долларов.

Пенсионерка
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 Как выживают люди на такие деньги? Вопрос риторический. Депутат молдавского парламента Владимир Головатюк прошелся по пенсионной системе республики, вскрыв основные проблемы социального сектора страны и обозначив пути их решения.

Взносов в соцфонд не хватает

Парламентарий отметил, что "для нормального функционирования пенсионной системы необходимо соотношение между количеством пенсионеров и плательщиков в соцфонд 100:300". Как пояснил депутат, если говорить простыми словами, то на 100 пенсионеров должно быть 300 человек, платящих налоги в Национальную кассу социального страхования (НКСС).

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"В настоящее время это соотношение составляет примерно 100:110 и данная пропорция сокращается. В этих условиях НКСС сталкивается с серьезными проблемами. Взносов плательщиков в соцфонд не хватает не только для повышения пенсий, но и для их выплаты в действующих размерах", — сказал Головатюк.

Он отметил, что "разрыв покрывается за счет трансфертов из госбюджета и объем этой поддержки постоянно растет".

"Если в 2013 году он составлял 2,8 миллиарда леев, то на 2018 год объем трансфертов из госбюджета в соцфонд запланирован в размере 6,8 миллиарда леев, то есть вырос за пять лет почти в 2,5 раза. Что нас ждет в будущем?", — задался вопросом депутат.

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Кредиты на выплату пенсий?

Парламентарий предположил, что, возможно, чиновники рассчитывают на помощь из-за рубежа. Однако, как подчеркивает эксперт, начиная с прошлого года, в заграничной финподдержке произошли серьезные изменения — "сокращается доля (и объем) безвозмездной помощи и растет (значительно) доля кредитов".

"Получается, что для выполнения своих обязательств перед пенсионерами правительство берет кредиты на западе. А кто будет возвращать? Дети и внуки этих пенсионеров? В интересах страны — решать проблемы пенсионного обеспечения, как и других социальных проблем, за счет роста экономики и проведения эффективных социальных политик", — считает Головатюк.

Бухгалтерский рост экономики

Головатюк раскритиковал отчеты чиновников об экономическом росте, который был зафиксирован ими в прошлом году. По его мнению, это "бухгалтерский рост экономики, то есть цифра роста есть, а развитие страны отсутствует".

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"Сокращается количество занятых в национальной экономике, прежде всего, в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве и на транспорте. Сокращается количество людей, получающих более или менее гарантированную зарплату. Кто в этих условиях будет поддерживать соцфонд?", — отметил депутат.

Решение проблемы законодатель видит в развитии экономики. "Экономика — это когда создается продукт. За счет этого люди — и работники, и бизнесмены, — получают доходы. За счет этого пополняется и бюджет. Не за счет внешних кредитов и подачек, а за счет собственного производства.

При таком подходе и в госбюджете, и в соцфонде будет достаточно средств для решения стоящих перед страной задач", — заключил Головатюк.

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Теги:
размер пенсии, пенсии, депутат, Владимир Головатюк, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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