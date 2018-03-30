Особенности национальной экономики: кому Молдова должна отдавать долги

В долгах, как в шелках: кому Молдова задолжала миллионы долларов. Представлен топ-10 кредиторов республики.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Молдова продолжает накапливать долги — факт, который подтверждает отчет Национального банка республики. Общий внешний долг Молдовы по итогам 2017 года достиг отметки в шесть миллиардов 937,7 миллиона долларов, что на 11,8% больше в сравнении с показателями прошлого года.

© Sputnik/ Алексей Даничев Долговая яма ближе, или госдолг Молдовы продолжает расти

При этом республика продолжает набирать кредиты и гранты из-за рубежа. Таким образом, прямой государственный долг Молдовы перед международными финансовыми партнерами составил уже 1,34 миллиарда долларов. Рост за год — 10,8%. По данным Нацбанка, самая большая задолженность республики приходится на Международную ассоциацию развития (IDA) и МВФ — 67,4% долга республики или 907,5 миллиона долларов. При этом около 200 миллионов страна задолжала Европейскому инвестиционному банку, Международному банку реконструкции и развития (IBRD) — чуть больше 80 миллионов, а Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — 66,36 миллиона.

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Молдова накопила долги и перед двусторонними кредиторами. Так, за отчетный период задолженность увеличилась на 41,7% до 354,86 миллиона долларов. В топ-5 самых крупных кредиторов республики вошли Румыния, Япония, Россия, США и Австрия.