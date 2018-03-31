Через месяц делать покупки в Интернете молдаванам станет невыгодно

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. На сайте крупнейшей в мире платежной интернет-системы анонсированы изменения.

Скриншот нового регламента платежной сисетмы PayPal

С 10 мая 2018 года жители некоторых стран, в том числе и Молдовы, при отправке или получении платежа должны будут оплатить фиксированную сумму — 1.99 евро плюс 3.4% от суммы платежа.

Таким образом, покупки недорогих товаров, например, на популярном электронном аукционе Ebay станут экономически невыгодными.

Более того, некоторые граждане Молдовы, работая удаленно, получают зарплату на свой счет PayPal, новые правила их также не обрадуют.

Финансовые трудности и большое количество конкурентов, — это причины изменения тарифов электронной платежной системы — такого мнения придерживается независимый банковский эксперт Александр.

"Могу предположить, что сам PayPal испытывает большие финансовые трудности, появилось много альтернатив как платежным системам, так и электронному аукциону Ebay, и в такой ситуации, они предприняли такие непопулярные меры. Появилось много криптовалют, это тоже ударило по их доходам. Спасет ли это их от убытков — неизвестно", — сказал Александр.

Молдавским любителям интернет покупок эксперты советуют искать альтернативы самым популярным интернет аукционам и способам оплаты — благо виртуальное разнообразие позволяет это сделать.