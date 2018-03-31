20:41 31 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Сайт интернет-аукциона eBay

Через месяц делать покупки в Интернете молдаванам станет невыгодно

© Sputnik/ Murad Orujov
Экономика
Получить короткую ссылку
496 0 0

Крупнейшая электронная платежная система вводит новые правила, касающиеся, в том числе, и Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. На сайте крупнейшей в мире платежной интернет-системы анонсированы изменения. 

Скриншот нового регламента платежной сисетмы PayPal
Скриншот нового регламента платежной сисетмы PayPal
  

С 10 мая 2018 года жители некоторых стран, в том числе и Молдовы, при отправке или получении платежа должны будут оплатить фиксированную сумму — 1.99 евро плюс 3.4% от суммы платежа.

Таким образом, покупки недорогих товаров, например, на популярном электронном аукционе Ebay станут экономически невыгодными.
Более того, некоторые граждане Молдовы, работая удаленно, получают зарплату на свой счет PayPal, новые правила их также не обрадуют.

Финансовые трудности и большое количество конкурентов, — это причины изменения тарифов электронной платежной системы — такого мнения придерживается независимый банковский эксперт Александр.

"Могу предположить, что сам PayPal испытывает большие финансовые трудности, появилось много альтернатив как платежным системам, так и электронному аукциону Ebay, и в такой ситуации, они предприняли такие непопулярные меры. Появилось много криптовалют, это тоже ударило по их доходам. Спасет ли это их от убытков — неизвестно", — сказал Александр.

Молдавским любителям интернет покупок эксперты советуют искать альтернативы самым популярным интернет аукционам и способам оплаты — благо виртуальное разнообразие позволяет это сделать.

По теме

Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона
Клименко: Россия "технически готова" к отключению от интернета
Теги:
eBay, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Машина скорой помощи в Харькове. Архивное фото
    Разборка по-харьковски

    В результате автоматной перестрелки у одного из ресторанов в Харькове убит азербайджанец и ранен гражданин Грузии.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китайская неделя моды: красота на грани фола
Старт ракеты Союз 2.1В с военным спутником с космодрова Плесецк
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз 2.1В" с военным спутником
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться