Проблемная стройка: в Молдове растет число обманутых инвесторов

Число проблемных новостроек в Молдове растет с каждым годом, более того - повышенный темп того, как бросают стройки в столице, буквально ужасает: ведь вместе с этим растет и число обманутых покупателей недвижимости.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik, Ольга Паскару. Сотни инвесторов вложили свои средства в строительные компании, но остались и без денег, и без долгожданных квартир – это, к сожалению, уже типичная для нашей страны картина.

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На крючок строительных аферистов попала и семья Онилэ: супруги в 2016 году инвестировали 27 тысяч евро в строительство многоквартирного дома по улице Святой Андрей в центре столицы. Но вскоре после начала работ строительство остановилось. Был лишь разрыт фундамент и поднят первый этаж дома.

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"Наш дом должен был быть сдан в эксплуатацию в первом семестре 2017 года. На данный момент фирма обанкрочена, построен только один этаж дома. Государством был назначен новый администратор, который на наши вопросы и звонки не отвечает. Нам осталось надеяться только на правосудие. Потому что мы оплатили полную стоимость квартиры. В этом доме так же, как и мы, пострадали еще около 30 семей", — рассказала Инга Онилэ.

По ее словам, при покупке квартиры они прибегли к услугам риэлтора, а стоимость квадратного метра в строящемся доме была ниже, чем у конкурентов.

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"Родители собрали необходимую сумму, чтобы купить нам квартиру. Цена квадратного метра квартиры была ниже, чем у конкурентов, и родители заключили договор еще в 2008 году. Но вскоре строительство замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. А в 2014 компания объявила себя банкротом", — рассказал свою историю Сергей Руссу.

Позже выяснилось, что компания-застройщик взяла большой кредит в банке, заложив квартиры.

"Получилось так, что теперь мы должны выкупить у банка нашу собственность, за которую уже выплатили деньги", — рассказал обманутый покупатель.

Еще одна история обмана произошла с семьей Бунеску. Они продали свою однокомнатную квартиру, чтобы улучшить жилищные условия. Деньги решили вложить в строительство по улице Каля Орхеюлуй. Новоселье в новой квартире молодая семья должна была отмечать еще в 2013 году. Однако стройку заморозили, и дом до сих пор не сдан в эксплуатацию. Уже восемь лет семья живет на съемной квартире.

Чтобы избежать рисков и правильно вложить деньги в недвижимость, эксперт в этой области Александр Панов рекомендует покупать квартиру в построенном и сданном в эксплуатацию доме.

Потому что ни один из договоров не гарантирует достройку здания вовремя.

По его словам, в Молдове недобросовестных застройщиков намного больше, чем надежных. Их соотношение примерно составляет 70 к 30.

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Журналистам Sputnik приходит много писем и жалоб от пострадавших граждан Молдовы. Опытный эксперт Александр Панов дал профессиональные советы, как не прогореть на покупке квартиры. Об этом— в следующем материале.