Шокирующий рост: в Молдове объявили о резких подорожаниях

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Плохая новость для молдавских водителей перед пасхальными праздниками: в республике объявили о резком подорожании топлива. С 4 по 17 апреля максимальные розничные цены как на бензин, так и дизтопливо взлетят. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

По информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 87 банов будет стоить 18 леев 48 банов. А дизельное топливо с 15 леев 73 банов подорожает до 16 леев 25 банов.

Что говорит закон?

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

© Sputnik/ Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

Стагнация или рост?

Аналитики подчеркивают, что в Молдове цены либо повышаются, либо стагнируют, третьего по факту не дано. Процесс удешевления, как отмечают экономисты, — это своеобразная игра, рассчитанная на обывателя. Так, цены сначала несколько понижают, а затем повышают и внушительно. Экономист Анатолий Игнат считает, что "если рассматривать среднесрочный и долгосрочный срез, то виден стабильный рост цен". Если говорить простыми словами, то сначала наблюдается падение на пару банов, а потом рост на 50 банов и выше. Вот такая арифметика…