Рецепт властей: как выживает Гагаузия

Зампред исполкома Гагаузии рассказал о том, как автономии удается сотрудничать с зарубежными деловыми партнерами.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Гагаузия открыта для инвестиций, и сотрудничество с представителями зарубежного бизнеса уже дало свои плоды, заявил зампредседателя исполнительного комитета Гагаузской автономии Вадим Чобану в эфире радиостудии Sputnik.

"Более 1000 рабочих мест обеспечила в Гагаузии компания Fujicura, производящая электрокабели. В 2012 году в Зону свободной торговли в Вулканештах пришла компания из Румынии с 300 рабочих мест и инвестициями из ЕС. Еще одна румынская фирма организовала производство в Чадыр-Лунге и дала более 100 вакансий для местных жителей. В Гагаузии действуют четыре турецких фабрики по производству тканей, одна российская", — рассказал Чобану.

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Он отметил, что в Гагаузии действую профессиональные школы с дуальным образованием, где готовят будущих специалистов для компаний, инвесторов, организующих местное производство. А руководство Гагауз Ери первые три месяца платит этим работникам зарплату из местного бюджета, чтобы стимулировать зарубежный интерес.

По словам Чобану, в Гагаузии есть возможность самостоятельно налаживать связи с иностранными партнерами, совершенствовать в этом направлении местное законодательство. Но риски всей Молдовы в этой сфере распространяются и на автономию.