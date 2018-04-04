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Квартиры

Квартиры в новострое: как не стать жертвой мошенников-застройщиков

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Как не прогореть при покупке квартиры и правильно вложить деньги в недвижимость.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik, Ольга Паскару. Число проблемных строительств в Молдове растет. А вместе с ними и количество обманутых инвесторов. По словам эксперта в области недвижимости Александра Панова, в Молдове недобросовестных застройщиков намного больше, чем надежных. Их соотношение, примерно, составляет 70 к 30.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Покупка квартиры зачастую — одно из важнейших приобретений в жизни. Чтобы не прогореть при покупке недвижимости и правильно вложить свои деньги, эксперт советует выполнить определенные шаги. Некоторые из этих советов довольно очевидны. Тем не менее, лишний раз ознакомиться с некоторыми рекомендациями не помешает.

Определиться с предпочтениями и возможностями

Вначале следует четко понять, за какую стоимость вы можете позволить купить себе квартиру, учитывая свои финансовые возможности, и определиться с предпочтениями по району.

Затем можно выбирать застройщика, который будет возводить жилье, сопоставимое с вашими желаниями.

На этом этапе можно начинать защищать себя от каверз застройщиков.  А для этого лучше пригласить специалиста, но это должен быть не риэлтор, потому что он — лицо ангажированное и заинтересованное. Чем меньше посредников, тем меньше риск.

Проанализировать ценовую политику

Необходимо знать средний уровень цен на предлагаемую ипотечную стройку. Стоимость квартир ниже, чем у конкурентов, должна насторожить. Гарантировано: это будет какое- то "кидалово".

Выбирайте надежных застройщиков

Затем следует ознакомиться с репутацией застройщика.

Игорь Антон
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Проверить юридическую чистоту застройщика, не являлся ли он участником громких судебных разбирательств. Нужно насторожиться, если застройщик обслуживает несколько объектов одновременно,  и ни один не завершен. С таким априори не нужно иметь дело. Необходимо проверить адреса, телефоны, сайт, изучить другие его построенные проекты и основные документы предприятия. На сайте должно быть схематическое описание денежных средств инвестора. По возможности узнать, кто архитектор проекта, в каком банке финансируется и его подрядчиков. Все его партнеры должны быть достаточно уважаемые и стабильные.

Выяснить все о земле

Рекомендуется проверить документацию по стройке, на каком участке будет строиться ваш будущий дом. Должна быть лицензия на выполнение строительства, решение примарии об отводе участка, должен быть утвержденный проект дома со всеми экспертными заключениями.

Игорь Никоарэ
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Не приближайтесь к пайщикам

Серьезным и заинтересованным компаниям не нужна возня с составлением инвестиционных контрактов и другими юридическими отношениями с большим количеством будущих жильцов. Это все требует серьезной бюрократической работы и отвлекает от самого процесса строительства. Поэтому лучший вариант — это когда есть один надежный инвестор. Он строит объект и сдает его под ключ.

Внимательно изучайте юридические документы компании

Очень важен текст договора. Его составляют очень подкованные юристы со стороны застройщика. Там всегда есть подвохи. Но определенно там должен быть указан точный срок завершения строительства, адрес дома, кадастровый номер и номер земельного участка и квартиры. Должна быть точно указана площадь жилья, этаж, планировка, подписанные вами и завизированные на схеме. Должна быть указана и конечная стоимость, по которой будет отчуждена ваша квартира.

В договоре должен быть список всех документов, на основании которых осуществляется строительство. Важна обоюдная материальная ответственность, в том числе и при расторжении договора. А также срок регистрации права собственности.

Должен быть обязательно указан порядок устранения обнаруженных недостатков, а также порядок возвращения денежных средств в случае расторжения договора. Необходимо описание ответственности за несвоевременную сдачу в эксплуатацию дома. Должны быть пени и штрафные санкции.

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После тщательного анализа нужно принимать решение о покупке долгожданных квадратных метров с холодным умом.

Контроль процесса строительства

Следующий этап не менее важен- это контроль процесса строительства.

"Следует наблюдать, регулярно ведутся ли работы, нет ли каких-то необъяснимых пауз в проведении строительных работ. Ведутся ли они технологично".

Покупайте квартиры под ключ

"Белый и серый вариант квартир — это практически узаконенные методы мошенничества. Мало кто учитывает тот факт, что после выкупа квартиры в белом варианте, нужно будет выложить еще по 150 —200 евро за квадратный метр для того, чтобы довести вожделенную квартиру до жилого состояния. Большая беда или, как у нас говорят, "попадос", когда в доме, в котором вы купили квартиру, всего сорок квартир, а выкупили только восемь. И потом все затраты на содержание и обслуживание дома лягут на проживающих восемь жильцов. У поставщиков услуг могут быть требования для подключения объектов к сетям. И если дом заселен менее чем на 60 %, газ не подключат. И тогда получится, что вы вроде выплатили ипотеку, а полноценного и комфортного ощущения от проживания вы не получаете потому, что борщ не на чем варить".

В заключении Александр Панов рекомендует покупать квартиру в построенном и сданном в эксплуатацию доме, чтобы избежать рисков. Потому что ни один из договоров не гарантирует достройку здания вовремя.

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Теги:
покупка, квартиры, Общество
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