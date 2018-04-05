Молдова потеряла два миллиарда долларов — Додон об ущербе от антироссийских мер

По словам президента Игоря Додона, наша страна в 2017 году имела шанс получить два миллиарда долларов инвестиций из России.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Российские предприниматели намеревались еще в 2017 году инвестировать в Молдову до двух миллиардов долларов, рекордную сумму для нашей страны, но из-за антироссийских мер официального Кишинева все эти начинания не были претворены в жизнь, заявил президент Игорь Додон в радиоэфире Sputnik Молдова.

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"Увы, но многие проекты попросту "стоят". Я говорил в прошлом году со многими инвесторами в России, которые хотели вложить в нашу страну в общей сложности до двух миллиардов долларов. Но затем последовали антироссийские действия, многих представителей этой страны объявили в Молдове персонами нон грата, и поэтому инвестиций мы не дождались", — рассказал Додон.

По его словам, пока так будет продолжаться, тесного делового партнерства между Молдовой и Россией не будет.

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В начале апреля Кишинев объявил трех российских дипломатов персонами нон грата в качестве акта "солидарности" с Великобританией, первой начавшей санкционные действия в отношении Москвы. В Лондоне считают, что Россия виновна в отравлении в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В 2017 году персонами нон грата в Молдове были объявлены вице-премьер России Дмитрий Рогозин, пять дипломатов, работавших в Посольстве РФ в РМ, а также ряд российских политологов, экономистов, журналистов, писателей, публицистов и даже артистов.