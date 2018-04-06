Кому в Молдове жить хорошо, или Как богатые богатеют, а бедные беднеют

Так ли реален экономический рост, как нам его малюют: что говорят эксперты о "победах" молдавской экономики?

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik, Елена Комолова. Бюджетные дела Молдовы, согласно сухим, но бодрым отчетам чиновников, обстоят весьма оптимистично — зафиксирован рост поступлений в казну и, в первую очередь, за счет налогов и сборов. К слову, власти даже заявляют о своеобразных достижениях. К примеру, 23 марта этого года Государственная налоговая служба Молдовы зарегистрировала рекордный объем поступлений в национальный публичный бюджет — 585,9 миллиона леев, в госбюджет — 468 миллионов леев, из которых 310 за счет подоходного налога.

Таким образом, можно сделать вывод, что дела бюджетные напрямую зависят от того, сколько денег соберут с населения и бизнеса. При этом республика продолжает рассчитывать на помощь из-за рубежа в виде кредитов и грантов. Любопытным остается вопрос, кому же на фоне всех этих оптимистичных новостей стало жить лучше. Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в комментарии Sputnik рассказала, каков реальный КПД экономических успехов республики, о которых уверенно говорят чиновники.

Теневые отношения

Как отметила Ларюшина, в Молдове отношения между бизнесом и государством "оставляют желать лучшего", бизнес не доверяет государству, а государство не верит бизнесу.

"Об этом свидетельствует огромный неформальный сектор нашей экономики, когда какая-то часть бизнеса осуществляется вне налогового и статистического учета. Это одна из разновидностей теневой экономики, в ней меньше криминала, за исключением уклонения от налогов и выплат в виде зарплат в конвертах", — пояснила собеседница.

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Она напомнила, что существуют разные оценки того, каков размер неформальной экономики в Молдове.

По ее словам, оценить точный объем неформальной экономики довольно сложно, по некоторым оценкам ее размер может равняться еще одному государственному бюджету, кроме того в разных секторах доля серой зоны может сильно отличаться.

"К примеру, в государственном секторе он практически нулевой, бюджетники выплачивают все налоги. Что касается сельского хозяйства, транспорта, розничной торговли или строительства, то там очень большой процент уклонения от налогов. В этих секторах доля неформальных отношений, в обход налогов и страховых выплат, может доходить и до 40 — 50%", — пояснила Ларюшина.

Каков реальный КПД роста поступлений в бюджет?

Эксперт отметила, что значительная часть международной финансовой помощи Молдове идет на поддержку бюджета и это не может продолжаться до бесконечности. Партнеры по развитию поддерживают усилия правительства по реформированию и укреплению рыночных институтов и молдавские власти должны показывать какие-то улучшения — в функционировании этих институтов, в том числе сборе налогов, в развитии рыночной инфраструктуры, росте экономики.

"Вопрос в том, почему эти улучшения не ощущает население, простые люди? Для того, чтобы по-настоящему решить задачу благосостояния, нужно, чтобы проводимые реформы отражались не только в отчетах донорам, а чтобы прогресс в показателях "doing business", например, сопровождался бы удвоением бюджета каждые пять —семь лет", — подчеркнула экономист.

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Богатые богатеют, бедные беднеют

Она пояснила, что, исходя из "правила 70" при темпах роста экономики в 4-5% в год удвоение нашего бюджета произойдет лет через 15".

"Нам нужна другая структура экономики, другая модель экономического роста. Не поменяв существующую модель экономического роста, которая так и называется "рост без развития", при сложившихся у нас уровнях бедности и неравенства, доходы будут увеличиваться только у очень маленькой группы людей, контролирующей этот рост, а все остальное население продолжит беднеть", — считает экономист.

В социальном аспекте, как отметила эксперт, эта модель еще известна тем, что при ней: "Богатые богатеют, а бедные беднеют". По ее мнению, "реформы такой сложности не проводятся накануне выборов, и задача роста благосостояния не решается за счет грантов, для этого нужны иностранные инвесторы, которые придут в страну с новыми технологиями и новыми рынками сбыта".

"Остается дождаться парламентских выборов и увидеть, способно ли новое большинство производить структурные реформы, которые поменяют модель экономического роста на более справедливую для того, чтобы не только небольшая группа людей, контролирующих ситуацию, получала выгоды от экономического роста, а подавляющее большинство населения", — заключила Ларюшина.

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