Курс валют: что происходит с рублем, и стоит ли Молдове переживать

Как повлияет ситуация с российским рублем на экономику Молдовы: что говорят эксперты?

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik, Елена Комолова. Российский рубль начал эту неделю с падения. Черная полоса для нацвалюты РФ стартовала, как полагают эксперты, в ответ на реакцию инвесторов на новые антироссийские санкции, введенные США. Однако вечером в среду доллар и евро растеряли завоеванные днем позиции и ушли в минус против рубля на заявлениях главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии. По его словам, американские военные готовы "предоставить военные варианты (действия), если они будут уместны, на усмотрение президента".

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Экономический эксперт Виорел Гырбу, комментируя в интервью Sputnik ситуацию с российским рублем, отметил, что "валютные и биржевые рынки очень нервозно и быстро реагируют на изменения в геополитическом, экономическом и политическом плане, которые происходят ежеминутно".

Он обратил внимание на новые санкции в отношении Российской Федерации, которые, как отмечает экономист, "не прекращаются, а только усиливаются".

"Эта реальность не может не влиять на курс российского рубля и экономику РФ. Поэтому, разумеется, курс быстро упал, но, когда в политическом плане эмоции утихают, то курс приходит в порядок", — добавил эксперт.

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По его словам, при этом инвесторы рассчитывают курс из экономических реалий.

"После этого, разумеется, рубль немного отыгрался. Так всегда получается: сначала эмоции, и рубль сильно падает или растет, а затем происходит определенная корректировка", — подчеркнул экономист.

Перспективы рубля

Гырбу считает, что в среднесрочной перспективе у рубля нет предпосылок для роста, "потому что политическая ситуация вокруг Российской Федерации достаточно серьезная".

"Видим усложнение обстановки в Сирии. Если дойдет до прямой конфронтации между США и Россией, то это приведет только к ослаблению рубля", — добавил эксперт.

Он отметил, что рубль — это одна из самых недооцененных валют из-за политических событий.

"Как в дальнейшем они будут развиваться, зависит от изменений на политической арене", — сказал Гырбу.

Влияние на Молдову

На вопрос о том, повлияют ли на Молдову валютные скачки на российском рынке, аналитик отметил, что прямой связи между ситуацией с рублем и экономикой нашей республики нет.

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"Если рубль падает, то, конечно, снижается покупательная способность жителей России", — сказал Гырбу, добавив, что в связи с этим возможно и сокращение потребления, в том числе молдавской продукции.

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Что касается денежных трансфертов, то сейчас, по мнению экспертов, проигрывают все, кто получает переводы из-за рубежа и в евро, и в долларах, и в других валютах. Почему так происходит? Потому что молдавский лей устойчиво укрепляется практически ко всем валютам. Поэтому здесь наблюдаются обычные валютные риски, которые всегда существуют, если ты получаешь доход не в национальной валюте.