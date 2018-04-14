Ликий: поимущественное налогообложение уже вошло в практику

Тех, кто не уложился в установлены сроки оплаты налога на роскошь, ждет пеня, которая будет начисляться за каждый день просрочки.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. В соответствии с положениями раздела VI Налогового кодекса Республики Молдова, физические лица, которые располагают недвижимым имуществом, предназначенным для жилья, включая дачные коттеджи (за исключением земельных участков), а также его долями, общая оценочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет 120 квадратных метров и более, являются субъектами поимущественного налогообложения.

"У нас третий год подряд граждане республики облагаются этим налогом. Действительно, для многих граждан было неожиданно его введение. Первый год у нас поступило порядка 70 миллионов леев с этого налога и, на самом деле, категория граждан, которая подпадает под обложение этим налогом, достаточно узкая", — рассказал заместитель директора Государственной налоговой службы Юрий Ликий.

По утверждению экономиста, это поимущественное налогообложение (налог на роскошь) уже вошло в практику, и категория плательщиков и добровольность уплаты повысились.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON Какие автомобили в Молдове с 2018 года попадут под налог на роскошь

"Не могу сказать, что эти граждане все законопослушны, есть среди них и те, кто налог платить не хочет, и существуют долги, с которыми мы боремся. Но стабильность этой категории и количество этих лиц подтвердил второй год администрирования. У нас были поступления, но тем не менее, получив второй год уведомления, физические лица более активно стали платить налог, даже были случаи, когда, не дожидаясь получения налогового уведомления, люди спрашивали, а почему мне не принесли уведомление", — сказал Ликий.

В случае неуплаты налоговых обязательств по налогу на имущество в течение срока, установленного законодательством, штрафы за просрочку платежа (штрафы за каждый день просрочки) будут применяться в течение периода, начинающегося после наступления срока уплаты налога и заканчивающегося в день фактического платежа.