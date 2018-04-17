Что будет с курсом валют в Молдове после праздников

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Вот и завершились праздники, пасхальные каникулы у школьников подошли к концу. Жизнь в стране возвращается в рабочее русло. Национальный банк Молдовы установил курс основных валют на вторник, 17 апреля.
Итак, вот курс валют на сегодня.
- Доллар США прибавил в цене 1 бан и торгуется по 16 леев 40 бань.
- Стоимость европейской валюты по-прежнему составляет 20 леев 22 бана.
- Румынский лей оценивается в 4 лея 33 бана.
- Российский рубль продают по 26 банов, а украинская гривна подешевела до 62 банов.