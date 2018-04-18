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Яблоки

"Россельхознадзор" проверит, как в Молдове хранят яблоки

© Sputnik / Евгений Панасенко
Экономика
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Специалисты российского надзорного ведомства объявили о новой проверке молдавской продукции.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Эксперты "Россельхознадзора" с 19 апреля начнут инспектирование предприятий-производителей, осуществляющих хранение яблок на территории Республики Молдова. Об этом в среду сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"В целях недопущения поставок продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу в РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору считает необходимым осуществить проверку поставок свежих яблок из Республики Молдова", — говорится в сообщении. 

Визит экспертов Россельхознадзора в Молдову
© Photo: ansa.gov.md
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В ведомстве уточнили, что речь идет об урожае 2017 года. Проверят только то количество яблок, которое молдавские предприятия хотят поставить на территорию РФ, о чем ранее уведомило Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого договора молдавским парламентом отношения с Россией ухудшились. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования. Позже стороны неоднократно проводили переговоры о расширении поставок молдавской продукции на рынок России. Для обеспечения фитосанитарной безопасности по линии российских контролирующих органов введены также ограничения на поставку в Россию молдавской подкарантинной плодоовощной продукции. Ее допуск на российский рынок контролируется "Россельхознадзором" и "Роспотребнадзором" и осуществляется под гарантии Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы.

С тех пор специалисты этих контролирующих органов неоднократно прибывали с проверкой в Молдову, а власти республики продолжают вести работу над улучшением контроля качества производимой продукции.

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Теги:
склад, условия хранения, яблоки, проверка, Россельхознадзор, Молдова
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