Что ищут в Молдове белорусские бизнесмены

На молдавско-белорусском форуме деловых людей, приуроченном к визиту президента Александра Лукашенко, подписаны более десятка соглашений о поставках спецтехники.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik, Дарья Чернега. Белорусские бизнесмены намерены расширять сотрудничество с Молдовой. Помимо традиционных поставок уже готовой техники, речь идет также и о ее совместной сборке. Как заявил журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый, республика готова организовать в Молдове производство автобусов для межрегионального передвижения, в том числе и школьных автобусов.

© Sputnik / Evghenii Panasenco О чем говорили президенты Белоруссии и Молдовы в Кишиневе

"Любое совместное предприятие должно ориентироваться следующим образом: половина произведенного остается на месте, половину нужно продать третьим странам. Нам грешно не использовать ту ситуацию, которую сегодня имеет Молдова, — для поставки своих товаров на рынки третьих стран", — отметил Русый.

Аналогичной позиции придерживается и директор холдинга "МАЗ" Дмитрий Катеринич. Он пояснил, что молдавский рынок сам по себе мал. Однако интерес представляют имеющиеся у Молдовы соглашения о свободной торговле. По словам Катеринича, окончательное решение пока не принято, идет поиск партнеров, с которыми можно было бы организовать совместную сборку.

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"Если будет принято решение производить только пассажирскую технику, то это будет двести рабочих мест. Если будет принято решение производить в том числе и коммунальную технику, то это будет 300-350 мест", — заявил Катеринич.

Одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества — фармацевтическая отрасль. В течение 2017 года Республика Беларусь поставила Молдове лекарства на сумму порядка двух миллионов леев. Белорусские партнеры готовы наладить частичное производство.

"Мы готовим сегодня предложения для ваших коммерческих структур, чтобы лекарства производить в Республике Беларусь, а здесь их упаковывать. Тем самым в Молдове будут созданы рабочие места, а продукция для вашего потребителя удешевится", — отметил руководитель Борисовского завода медицинских препаратов Виталий Дереш.

Также Белоруссия и Молдова рассматривают возможность открытия совместной молочной фермы на территории нашей страны.