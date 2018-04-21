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Парламент

Выборы в парламент Молдовы-2018: сколько денег потратят из бюджета страны

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (31)
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Председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Алина Руссу рассказала о предстоящих парламентских выборах в республике.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Парламентские выборы обойдутся бюджету Молдовы примерно в 90 миллионов леев, заявила в интервью радиостудии Sputnik глава Центризбиркома республики Алина Руссу.

"Оценка расходов утверждена ЦИК. Речь идет о более чем 90 миллионах леев, и эта сумма отмечена в законе о государственном бюджете", — сказала Руссу.

Унионисты в центре Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Осенью 2018 года истекает мандат нынешнего состава парламента Молдовы. Согласно действующему законодательству, выборы проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий парламента или роспуска высшего законодательного органа. Таким образом, ближайшие парламентские выборы могут пройти в период 30 ноября 2018 — 28 февраля 2019 года. Аналитики считают, что новый состав высшего законодательного органа XXI созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019-ого. Согласно Кодексу о выборах, парламентские выборы в Молдове проходят раз в четыре года.

В этот раз они пройдут иначе — по смешанной избирательной системе. Это значит, 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Информация об одномандатных округах будет опубликована в "Официальном мониторе" до выборов в высший законодательный орган республики. Избирательный порог для партий или социально-политической организации составляет 6%, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8%.

Тема:
Парламентские выборы 2018 в Молдове (31)

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Теги:
бюджет Молдовы, выборы 2018, парламентские выборы 2018 года, деньги, Центральная избирательная комиссия, Алина Руссу, Молдова, Кишинев, Политика
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