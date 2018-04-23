Сколько миллионов "замораживают" в Молдове каждую неделю

Коррупционные скандалы в Молдове: за прошлую неделю правоохранительные органы "заморозили" имущество на миллионы леев.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. За прошедшую неделю в Молдове наложен секвестр на добытое преступным путем имущество, стоимость которого оценивается примерно в три миллиона леев (примерно 182 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка республики), сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны.

"Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило секвестр общей стоимостью примерно в три миллиона леев и провело четыре финансовых анализа", — отметили в НАЦ.

За последние две неделе правоохранительные органы наложили секвестр на имущество примерно на восемь миллионов леев.

© Sputnik / Евгений Панасенко Определено, кто станет вице-директором Антикоррупционного центра Молдовы

Как отметили в НАЦ, на прошлой неделе по факту возбуждено 17 уголовных дел.

"Проведено шесть операционных анализов по уголовным делам, направлено четыре запроса властям. На антикоррупционную экспертизу взято 15 законопроектов", — добавили в НАЦ.

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По данным структуры, в изоляторе антикоррупционного центра находятся восемь граждан, еще одиннадцать человек помещены в пенитенциар, а 21 — отбывает домашний арест.

"На национальную антикоррупционную линию поступил 51 звонок, из которых пять оказались в компетенции НАЦ. За первые три месяца 2018 года количество звонков на антикоррупционную линию практически удвоилось. Если за первый квартал 2017 года поступило 467 звонков, то в 2018-м их число достигло 819", — пояснили в НАЦ.

Ранее в ведомстве сообщали, что с начала года "замороженными" являются имущество, банковские счета, доли в уставном капитале и наличность. Всего — на общую сумму примерно в 30 миллионов леев.