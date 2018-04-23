Доверяй, но проверяй: депутаты изучат расходы из бюджета Молдовы

Ни одна копейка из бюджета Молдовы не будет тратиться без ведома депутатов: что придумали в парламенте?

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. В высшем законодательном органе Молдовы создадут постоянную комиссию по контролю публичных финансов. Она будет состоять из одиннадцати человек и займется рассмотрением отчетов Счетной палаты. Инициатива о формировании этой комиссии принадлежит спикеру парламента республики Андриану Канду. Новая структура начнет работать вместе с избранием высшего законодательного органа XXI созыва.

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В полномочия комиссии войдет формирование задачи по обеспечению правовой основы внешнего аудита и организации высшей аудиторской организации. Кроме того, комиссия будет изучать ежегодные и аудиторские отчеты Счетной палаты и аудиторских организаций, а также контролировать рассмотрение петиций и организацию публичных встреч с гражданами по вопросу использования общественного имущества. Помимо этого, депутаты займутся и проверкой работы центральных и местных властей, а именно тем, как они внедряют законодательство об использовании публичных финансовых ресурсов.

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"Создав новую комиссию, нам удастся укрепить сотрудничество между парламентом и Счетной палатой, а также усовершенствовать парламентский контроль сферы публичных финансов. Это важно именно сейчас, когда у Счетной палаты будут новые компетенции", — сказал Канду.