14:27 24 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
банкноты номиналом 200 молдавских леев

Рухнет ли молдавский лей - прогноз властей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
261 0 0

Прогноз министерства экономики Молдовы: что ждет валютную пару молдавский лей/доллар США в ближайшие три года?

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Валютные прогнозы: министерство экономики Молдовы представило предварительный прогноз о поведении молдавского лея к доллару на ближайшие три года. Пока нацвалюта неуклонно придерживается тенденции, начатой в 2017 году, и продолжает укрепляться по отношению к такому тяжеловесу, как доллар.

Октавиан Армашу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Официальный прогноз

Согласно прогнозу, непростые отношения валютной пары доллар-лей продолжатся. К концу текущего года, как ожидают специалисты, "американец" будет стоить 16,79 лея. А затем эксперты прогнозируют небольшое обесценивание национальной валюты. Так, уже в следующем году средний обменный курс этой "парочки" составит 16,99 лея, в 2020-м — 17,97 лея, а в 2021 году — 18,51 лея.

Курс валют в Молдове: стоит ли бежать в обменники за долларами и евро>>>

В Минэкономики отметили, что поведение молдавского лея несомненно повлияет и на цены. Так, индекс потребительских цен к концу этого года прогнозируется на уровне 102,5%, а на 2019-2021 годы — в пределах 105%.

Молдавский лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
Курс валют 2018: предвыборная пора, или что ждет молдавский лей

Бежать ли в валютные кассы?

На фоне таких прогнозов волей не волей задаешься вопросом, что делать — бежать в обменник, чтобы скупить пока еще дешевую валюту, или не идти на крайние меры. Экономисты отмечают, что все зависит от того, какую сумму человек может отложить надолго — ведь на доллары колбасу в молдавском магазине не купишь. Если доходы скромные, то есть человек живет от зарплаты до зарплаты, то скупать валюту не стоит. Однако, если человек планирует отпуск за границу, тогда можно обменять отведенную для отдыха сумму на валюту.

Укрепление национальной валюты тревожит тех, кто живет за счет переводов из-за рубежа. Почему? Поведение лея — факт весьма неприятный, так как вместе с укреплением нацвалюты "худеют" их кошельки. Поэтому любые вести на рынке встречают с замиранием сердца. Эксперты подчеркивают, что пока проигрывают все, кто получает переводы из-за рубежа и в евро, и в долларах, и в других валютах. Почему так происходит? Потому что молдавский лей устойчиво укрепляется практически ко всем валютам.

По теме

Долларовая лихорадка: какова судьба молдавского лея в 2018 году
Чем обернется для Молдовы ситуация с долларом
Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев
Теги:
лей, доллар, прогноз, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вечный огонь на братском кладбище, архивное фото
    На братских могилах…

    Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в ходе ремонта дороги в поселке Пампали в Латвии.

  • Пьяный водитель
    Неанонимные алкоголики

    Министр коммуникаций и транспорта Литвы предложил публиковать в СМИ фамилии водителей, которых задержали за рулем в нетрезвом виде

  • Европейский парламент
    Я – негражданин!

    В комитете по петициям Европейского парламента во вторник, 24 апреля, пройдут слушания по правам неграждан в Эстонии и Латвии.

  • Пограничники на границе
    Плавучий нарушитель

    Гражданка Польши в попытке поймать свою собаку переплыла Буг, тем самым нарушив белорусско-польскую границу.

  • Тбилисский городской суд
    Будет сидеть

    Министра обороны Грузии времен президентства Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы за пытки.

  • Регионы России. Крым
    Совместный труд

    Абхазия готова трудиться бок о бок вместе с Крымом для достижения благосостояния обеих республик, сказал министр экономики Абхазии.

  • Трасса Баку-Сумгайыт
    В доступе отказано

    На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Отсутствие надежды

    К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.

  • Геннадий Головкин
    Забыть "Канело"

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед обменом взглядами с американцем Ванесом Мартиросяном "забыл" о мексиканце Сауле Альваресе.

  • Подготовка к Параду Победы
    Парадный строй

    Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.

  • Вечный огонь на братском кладбище, архивное фото
    На братских могилах…

    Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в ходе ремонта дороги в поселке Пампали в Латвии.

  • Пьяный водитель
    Неанонимные алкоголики

    Министр коммуникаций и транспорта Литвы предложил публиковать в СМИ фамилии водителей, которых задержали за рулем в нетрезвом виде

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие мотосезона 2018
Открытие мотосезона-2018 в Молдове: как это было
Кадры с места наезда на людей в Торонто
Кадры с места наезда на людей в Торонто
Рост цен в Молдове 2017-2018
Рост цен в Молдове: динамика и тенденции

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться