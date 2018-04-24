Рухнет ли молдавский лей - прогноз властей

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Валютные прогнозы: министерство экономики Молдовы представило предварительный прогноз о поведении молдавского лея к доллару на ближайшие три года. Пока нацвалюта неуклонно придерживается тенденции, начатой в 2017 году, и продолжает укрепляться по отношению к такому тяжеловесу, как доллар.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Официальный прогноз

Согласно прогнозу, непростые отношения валютной пары доллар-лей продолжатся. К концу текущего года, как ожидают специалисты, "американец" будет стоить 16,79 лея. А затем эксперты прогнозируют небольшое обесценивание национальной валюты. Так, уже в следующем году средний обменный курс этой "парочки" составит 16,99 лея, в 2020-м — 17,97 лея, а в 2021 году — 18,51 лея.

Курс валют в Молдове: стоит ли бежать в обменники за долларами и евро>>>

В Минэкономики отметили, что поведение молдавского лея несомненно повлияет и на цены. Так, индекс потребительских цен к концу этого года прогнозируется на уровне 102,5%, а на 2019-2021 годы — в пределах 105%.

© Sputnik / Miroslav Rotari Курс валют 2018: предвыборная пора, или что ждет молдавский лей

Бежать ли в валютные кассы?

На фоне таких прогнозов волей не волей задаешься вопросом, что делать — бежать в обменник, чтобы скупить пока еще дешевую валюту, или не идти на крайние меры. Экономисты отмечают, что все зависит от того, какую сумму человек может отложить надолго — ведь на доллары колбасу в молдавском магазине не купишь. Если доходы скромные, то есть человек живет от зарплаты до зарплаты, то скупать валюту не стоит. Однако, если человек планирует отпуск за границу, тогда можно обменять отведенную для отдыха сумму на валюту.

Укрепление национальной валюты тревожит тех, кто живет за счет переводов из-за рубежа. Почему? Поведение лея — факт весьма неприятный, так как вместе с укреплением нацвалюты "худеют" их кошельки. Поэтому любые вести на рынке встречают с замиранием сердца. Эксперты подчеркивают, что пока проигрывают все, кто получает переводы из-за рубежа и в евро, и в долларах, и в других валютах. Почему так происходит? Потому что молдавский лей устойчиво укрепляется практически ко всем валютам.