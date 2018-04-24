Греф в Молдове: чем отличается Кишинев, и что ждет маленькие страны

Визит Германа Грефа в Кишинев: придет ли в Молдову российский "Сбербанк", какое будущее ждет маленькие государства, и на какие вопросы должна ответить республика?

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. В Молдове с визитом находится экс-министр экономического развития России, председатель правления "Сбербанка" РФ Герман Греф. Чиновник прибыл в Кишинев по приглашению президента Молдовы Игоря Додона.

Руководитель российского "Сбербанка" выступил с публичной лекцией на тему "Технологические тренды и факторы опережающего развития", которую посетили молдавские экономисты, политологи, предприниматели, общественные деятели, депутаты и другие отечественные чиновники.

"Десять лет не был в Кишиневе. Хочу сказать, что город меняется… Что отличает Кишинев — это очень добрые и светлые люди", — сказал Греф журналистам.

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Какое будущее у маленьких государств?

По мнению Грефа, "для маленьких государств сейчас открывается уникальный шанс — завоевать свое место под солнцем в тот момент, когда происходит гигантское переустройство всего мира".

"Это переустройство связано с тем, что мы находимся в транзитном периоде, когда очень сильно поменялась ситуация в прежнем мире, и еще не сформировался новый мир", — заявил председатель правления "Сбербанка".

Отвечая на вопрос о том, почему это происходит, он отметил, что изменился темп развития технологий. "Технологии определяют наше будущее и нашу успешность уже сейчас", — подчеркнул Греф.

"Сбербанк" в Молдове?

В ходе совместного брифинга Додон расставил точки над "i" в вопросе прихода на молдавский рынок российского "Сбербанка".

"Очень много вопросов было и есть, выйдет или нет "Сбербанк" на рынок Молдовы. Таких планов на данном этапе нет… Мы обсуждаем гуманитарные проекты", — сказал молдавский лидер.

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Президент республики отметил, что считает крайне важным продолжение и укрепление связей Молдовы "с политической и деловой элитой Российской Федерации — нашего главного стратегического партнера".

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Президент Молдовы о правильных целях

Додон считает, что в первую очередь жители Молдовы, каждый для себя, и государство в целом, должны правильно расставить приоритеты.

"Мы должны ставить перед собой правильные цели и понимать, чего мы хотим… Поэтому первое, что мы должны сделать, каждый для себя — понять, в чем наша цель в жизни. И попытаться разделить ее реализацию хотя бы на три четыре-года, на год, месяц, недели", — заключил Додон.