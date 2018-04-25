Рост "ползучий": в Молдове обещают повышение зарплат

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Зарплаты жителей Молдовы будут расти. Соответствующие данные приводятся в предварительном макроэкономическом прогнозе министерства экономики и инфраструктуры, который был согласован с МВФ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рухнет ли молдавский лей - прогноз властей

Позитивная динамика, как отмечают эксперты ведомства, произойдет уже в этом году. В номинальном выражении средняя ежемесячная зарплата вырастет на 8,5%, а в реальном — лишь на 4,2%. Таким образом, размер "получки" достигнет шести тысяч 180 леев.

В следующем году, как ожидают специалисты Минэкономики, рост продолжится, и средняя зарплата "доползет" до шести тысяч 650 леев в месяц. В номинальном выражении повышение составит 7,6%, а в реальном — 2,8%. В 2020 году средняя номинальная ежемесячная зарплата увеличится на 9% (на 3,8% в реальном) — до семи тысяч 250 леев, а в 2021 году — на 9,7% (на 4,4%), то есть, практически до восьми тысяч леев.

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В то же время, согласно прогнозу, среднегодовой рост инфляции в этому году составит 4,1%, в следующем году — 4,7%, а в 2020-2021 годы — по 5%.