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Жизнь на две страны, или как гастарбайтеры кормят всю Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Потоки денежных переводов в Молдову растут: Национальный банк представил топ стран, откуда в республику поступает больше всего денег.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Граждане Молдовы все больше переводят денег домой. Потоки трансфертов из-за рубежа продолжают расти, подпитывая, таким образом, экономику страны.

По данным Национального банка Молдовы, в марте этого года объем банковских переводов из-за границы в пользу физических лиц составил 109,7 миллиона долларов США, что на 12% больше в сравнении с показателями за аналогичный период прошло года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится около 30% трансфертов. Сумма переводов из России превысила 30 миллионов долларов.

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CC0 / Pixabay / Barni1
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В тройке по-прежнему остаются Израиль и Италия, откуда в республику перевели 18,2 миллиона долларов и 11,8 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило семь с половиной миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали около шести миллионов долларов.

В основном в Молдову пересылают переводы в долларах, евро и российских рублях.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Подпитка экономики

Почему большинство трудоспособного населения Молдовы уезжает на заработки?

Ответ очевиден — люди ищут стабильную работу и достойный доход, что в нашей стране найти крайне трудно.

Согласно статистике, наиболее зависимы от денежных переводов в Молдове жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из заграничных трансфертов. Однако надеются на заграничные поступления от родственников и горожане.

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Экономисты отмечают, что Молдова развивалась в основном за счет поступлений из-за рубежа, так как переводы — это один из основных факторов поддержания экономической среды страны. В тоже время специалисты подчеркивают, что на одни денежные переводы надеяться нельзя.

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Теги:
рост, денежные переводы, Национальный банк, Молдова, Общество
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