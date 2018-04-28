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Леи, доллары или евро: министр финансов РМ о том, в чем и где хранить средства

© Sputnik / Mihail Kutuzov
Экономика
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На фоне укрепления лея за последние полтора года, многие жители республики беспокоятся за валюту, нажитую честным трудом.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Джонатан Свифт в свое время писал: "Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце". В наши дни эту крылатую фразу можно смело перефразировать, сказав, что думать о сохранении нажитого иногда приходится ежечасно, учитывая относительную нестабильность цен, постоянный рост тарифов и коммунальных платежей. Тут, как говорится, и сердце защемит.

bani
© Sputnik / Rodion Proca
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Многие граждане нашей страны в разговорах с журналистами сетуют: на фоне укрепления молдавского лея, их сбережения, которые многие хранят в долларах и евро "в надежном месте", попросту обесцениваются, равно, как и валютные переводы родственников из-за рубежа.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: чем обусловлена стабильность молдавской валюты, и в чем сегодня лучше гражданам хранить все, что нажито непосильным трудом?

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал министр финансов республики Октавиан Армашу.

"Курс лея сегодня поддерживается сугубо рыночными механизмами. Посредством каких-либо финансовых инструментов Нацбанк этот курс не поддерживает, вопреки досужим рассуждениям. Да, у ряда экспортеров возникает озабоченность в связи с тем, что лей растет. Рядовому потребителю это наоборот выгодно, потому что он может приобрести большее число товаров в леях. Давно складывается тенденция, когда предложение по основным видам валют на молдавском рынке больше, чем спрос. Речь идет о валюте, получаемой от экспорта и в виде переводов из-за рубежа", — пояснил министр.

По словам чиновника, пока не наблюдается тенденций к кардинальному колебанию курса лея по отношению к основным валютам. Министр заверил, что в ближайшей перспективе лей сохранит уверенную стабильность. Причем прочно "стоять на ногах" молдавская валюта, по словам министра, будет еще очень долго.

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"В перспективе молдавский лей сохранит свою стабильность надолго. Более того, даже если на рынке возникнут какие-то шоковые финансовые ситуации, у Национального банка есть резервы для того, чтобы их эффективно "амортизировать". Но пока поводов для беспокойства на финансовом горизонте страны не просматривается", — заявил Армашу.

Дома в "кубышке" или на депозите в банке

Призыв, произнесенный с экрана "Жоржем Милославским" в картине Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" о том, что граждане должны хранить деньги "в сберегательной кассе" давно стал в народе настоящим крылатым выражением.

Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако после известного кризиса в финансово-банковской системе страны, многие граждане Молдовы, которые ранее следовали этому призыву и несли все накопленное в банк, сейчас стараются придерживаться дедовских методов хранения сбережений, по-хозяйски распределяя "кровные" в чуланах, кладовках, постельном белье и даже за плинтусами.

Стоит ли доверять молдавским банкам сегодня? Октавиан Армашу ответил для Sputnik Молдова и на этот, довольно непростой вопрос.

"Наверное, сегодня сформировалась отдельная категория граждан, которые боятся хранить деньги на депозитах, и это — нормально. В целом, сегодня не замечается недоверия граждан к банковскому сектору Молдовы. Более того, на сегодняшний день в молдавских банках наблюдается переизбыток ликвидности, денег, поступивших на депозиты. Этим объясняется и падение ставок по депозитам, наблюдаемое сейчас", — отметил Армашу.

По словам министра, реформы, внедренные правительством Молдовы в последние два года, привели к изменению и улучшению ситуации с банковским сектором республики. 

"Банки хорошо капитализированы, очищаются от непрозрачных акционеров, и риски в этом секторе уже существенно уменьшились и продолжается тенденция к их дальнейшему снижению", — резюмировал собеседник.

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Теги:
обмен валют в Кишиневе, курс валют в Молдове, молдавские леи, доллары, сбережения, евро, валюта, деньги, нацбанк молдовы, министерство финансов, Октавиан Армашу, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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