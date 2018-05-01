Рухнет ли молдавский лей после 1 мая

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Спокойствие, без паники. Согласно прогнозам минэкономики на ближайшие три года, молдавская национальная валюта будет медленно, но укрепляться к доллару. К концу 2018-го, как ожидают экономисты, за 1 доллар будут давать 16,79 лея. А затем эксперты прогнозируют небольшое обесценивание национальной валюты. Так, уже через год средний обменный курс лей-доллар составит 16,99 лея, в 2020-м — 17,97 лея, а в 2021 году — 18,51 лея.

В Минэкономики отметили, что поведение молдавского лея несомненно повлияет и на цены. Так, индекс потребительских цен к концу этого года прогнозируется на уровне 102,5%, а на 2019-2021 годы — в пределах 105%.

Кстати, на протяжении прошлого года цены повысились на 6,6% в сравнении с 2016 годом, а рост производительности труда составил 3%. В этих условиях увеличение заработной платы в 2018 году составляет 9,6%.