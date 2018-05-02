14:45 02 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Налоговый кодекс

Последний день: как накажут тех, кто не подаст налоговую декларацию

© Photo: Serviciul Fiscal de Stat
Экономика
Получить короткую ссылку
25110

Тысячу леев заплатят все, кто не подал декларации о доходах, а также те, кто слукавил о цифрах в своих отчетах.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Среда, второе мая, — последний день подачи налоговых деклараций за 2017 год в Молдове.

Пользователь за работой
© finda
Фрилансер и налоги: как в Молдове работать на себя, не нарушая закон

Местные отделы Налоговой службы будут работать в этот день до 19.00.

Ликий: налог на роскошь уже принес бюджету 70 миллионов леев >>>

В обязательном порядке ожидаются декларации:

— от лиц, работавших в течение 2017 года в двух и более местах;

— от лиц, чей доход в 2017 году превысил 31 тысячу леев;

— от тех, кто получил больше 10 тысяч от продажи имущества.

Штраф за отсутствие декларации составляет тысячу леев. Такое же наказание грозит за предоставление ложных данных.

Опоздавших оштрафуют на 200 леев.

По теме

Подтверждено: в Молдове с 2019 года данные о счетах будут передавать налоговикам
Налоговики Молдовы начинают проверки: штрафов не избежать
Голубовский: налоговая доберется и до владельцев криптовалют
Кому еще в Молдове надо будет платить налоги
Теги:
декларация о доходах, штрафы, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Горнолыжный зимний курорт Гудаури
    Успешный сезон

    В Грузии подвели итоги зимнего туристического сезона: количество гостей горнолыжных курортов страны выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Сотрудник полиции у жилого дома
    Я требую прокурора!

    Голый узбекистанец ворвался в квартиру в Новосибирске и, взяв в заложники хозяев, потребовал встречи с консулом и прокурором.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники первомайской демонстрации от партии Социалистов в Кишиневе
Первомай в Кишиневе: десятки тысяч людей заявили, что хотят перемен в стране
Незваные гости: в США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете
В США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете
Зависимость стран Европы от российского газа
Зависимость ЕС от российского газа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться