Последний день: как накажут тех, кто не подаст налоговую декларацию

Тысячу леев заплатят все, кто не подал декларации о доходах, а также те, кто слукавил о цифрах в своих отчетах.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Среда, второе мая, — последний день подачи налоговых деклараций за 2017 год в Молдове.

Местные отделы Налоговой службы будут работать в этот день до 19.00.

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В обязательном порядке ожидаются декларации:

— от лиц, работавших в течение 2017 года в двух и более местах;

— от лиц, чей доход в 2017 году превысил 31 тысячу леев;

— от тех, кто получил больше 10 тысяч от продажи имущества.

Штраф за отсутствие декларации составляет тысячу леев. Такое же наказание грозит за предоставление ложных данных.

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