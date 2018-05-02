Обескураживающее подорожание: на что в Молдове взвинтили цены

Сюрприз к майским праздникам, или как Молдову накрыла очередная волна подорожаний.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Плохая новость для молдавских водителей: в республике объявили об очередном подорожании топлива. С 2 по 15 мая максимальные розничные цены как на бензин, так и дизтопливо взлетели. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik / Алексей Даничев Экономист прогнозирует падение курса доллара в Молдове ниже 16 леев

По информации ведомства, литр бензина АИ-95 стоит 18 леев 82 бана, а дизельное топливо — до 16 леев 79 банов. Топливо в обоих случаях подорожало на 35 банов.

Как по закону?

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день>>>

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.