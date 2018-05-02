Лей отправит евро в легкий нокдаун

Курс валют в Молдове продолжает удивлять: после планомерного пике доллара вниз пошел евро – что происходит на валютном рынке страны?

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Национальный банк представил данные о поведении молдавского лея. Официальный курс нацвалюты по отношению к евро, установленный Нацбанком на четверг, 3 мая, составляет 19,9136 лея. За день "европеец" просел к лею на 10 банов. В некоторых валютных кассах уже несколько дней покупка-продажа евро опускалась ниже 20 леев. Впрочем, некоторые обменники придерживали курс. "Валютчики" разводят руками — поведение лея напрямую связано с тем, что происходит на международных рынках.

К слову, ровно год назад пара евро/лей торговалась на уровне 20,9168.

© Photo: Национальный банк Молдовы Динамика пары евро-лей с начала 2018 года

Что касается доллара, то в четверг он будет стоить 16,5918 лея. Лей сдал позиции по отношению к "американцу" на три бана. А 3 мая 2017 года доллар стоил 19,1573 лея.

© Photo: Национальный банк Молдовы Динамика пары доллар-лей с начала 2018 года

Несколько "подкачали" рубль и румынский лей. В четверг они незначительно проиграли национальной валюте Молдовы, установившись на отметке в 0,2600 лея и 4,2701 лея, соответственно. А украинская гривна немного отвоевала позиции — до 0,6339 лея.

Укрепление молдавского лея крайне невыгодно тем, кто живет за счет денежных переводов. Как отмечают экономисты, сейчас проигрывают все, кто получает трансферты из-за рубежа и в евро, и в долларах, и в других валютах. Почему так происходит? Потому что молдавский лей устойчиво укрепляется практически ко всем валютам.

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Есть и те, кто рад позитивному тренду лея, так как можно дешевле купить валюту.

Эксперты же советуют хранить сбережения в разных валютных корзинах, чтобы избежать более серьезных рисков.