Железную дорогу Молдовы ждут серьезные перемены

Министерство экономики разработало Кодекс о железнодорожном транспорте, который в корне меняет ситуацию на этом рынке услуг.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" больше не будет монополистом, который предоставляет услуги на этом рынке.

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Кодекс о железнодорожном транспорте детально прописывает аспекты, касающиеся разграничения полномочий между администратором, курирующим этот вид транспорта, и компаниями, которые получат разрешение на этот вид деятельности.

Кодекс пока не принят: министерство экономики и инфраструктуры только разработало и вынесло на публичное обсуждение документ. Как поясняют в профильном ведомстве, железнодорожная инфраструктура останется во владении государства. А услуги по транзиту, пассажирским и грузовым перевозкам перейдут в частные руки.

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Предприятия, в свою очередь, будут получать от государства авторизацию на осуществление деятельности. У них будет возможность устанавливать тарифы согласно методологии, разработанной правительством.

Как сообщают в министерстве экономики и инфраструктуры, после того, как Кодекс о железнодорожном транспорте вступит в силу, государство будет обязано частично финансировать содержание и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, а также предоставлять субсидии операторам пассажирских перевозок.

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По расчетам чиновников, правительство должно вложить 250 миллионов леев в инфраструктуру, которую не модернизировали последние 20 лет.