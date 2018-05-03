Еврочиновник Йоханнес Хан поставил Молдове условия

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Молдова может рассчитывать на получение первого транша макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза в июле или осенью. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по европейской политике соседства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и премьером республики Павлом Филипом.

Как отметил Хан, для того чтобы получить первый транш, Молдова должна выполнить два условия, "которые до сих пор не были реализованы". Первое из них заключается в том, чтобы Национальный орган по неподкупности стал полностью функциональным. Второе условие касается утверждения дополнительного бюджета для лучшей работы антикоррупционных ведомств.

"Если эти два условия, о которых я сказал, будут выполнены до конца мая (что, по моему мнению, выполнимо), и с условием благоприятного отчета со стороны МВФ, мы сможем перечислить первый транш в июле. Если нет, то эта выплата будет осенью", — отметил еврочиновник.

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По словам Филипа, "до конца весенне-летней парламентской сессии предложили выполнить все условия для получения всех трех траншей".

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Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами. Затем макрофинансовая помощь ожидалась до апреля этого года.