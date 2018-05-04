Нацбанк Молдовы принял важное решение: что будет с ценами

Что произойдет с ценами и что будет со ставками по кредитам и депозитам: в Национальном банке Молдовы рассказали о принятом решении по денежной политике.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение, касающееся денежной политики.

"Исполнительный комитет Национального банка Республики Молдова на заседании о денежной политике принял следующее решение — сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне в размере 6,5% годовых", — сообщил первый вице-президент НБМ Владимир Мунтяну.

По его словам, остались неизменными и ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

Мунтяну добавил, что также Нацбанк решил сохранить норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 40%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался неизменным, на уровне 14% от расчетной базы.

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"Решение принято на основе актуализированного макроэкономического анализа и предположений нового прогноза инфляции на среднесрочный период", — сказал представитель Нацбанка.

Он отметил, что сохранение базисной ставки на текущем уровне обосновывается дезинфляционным давлением, которое будет продолжено на протяжении большей части этого года на фоне экономического роста более чем 3%.

Кроме того, исполком Нацбанка утвердил и отчет по инфляции №2, который будет представлен 7 мая.

Что будет с ценами?

Согласно действующему прогнозу, годовой уровень инфляции снизится с 4,7% (в марте этого года) до в среднем 2,2% в четвертом квартале 2018-ого. Затем инфляция вернется к целевому диапазону в первом семестре будущего года. Исходя из базового сценария, среднегодовая инфляция в текущем году составит 3,3%, а в следующем —4,9%.

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В тоже время эксперты Нацбанка подчеркнули риски, связанные с перспективами инфляции, в частности во второй части прогноза. Это объясняется ростом международных цен на нефть и сырье, неопределенностью, связанной с продолжительностью этих подорожаний, уязвимостью цен на сельскохозяйственные товары от погодных условий, неопределенностью урожая 2018 года и корректировкой тарифов на регламентируемые услуги в 2019 году.